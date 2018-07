Der beste Weg, die Geheimnisse eines Atoms und seines Kerns zu ergründen, wäre der, sich hineinzusetzen und sich an Ort und Stelle umzuschauen. Kernphysiker in den USA haben etwas Ähnliches getan: sie sandten einen Stellvertreter in das Atom, das μ-Meson, auch Myon genannt. μ-Mesonen sind unstabile Elementarteilchen mit einer Lebensdauer von einigen Millionstel Sekunden; sie sind eigentlich nichts weiter als kurzlebige und übergewichtige Elektronen. Aber gerade dieses Übergewicht (sie wiegen 207mal soviel wie ein Elektron) erlaubt es ihnen, einen Teil ihres kurzen Lebens dicht bei oder sogar in bestimmten Atomkernen zu verbringen.

Die Existenz von Atomen, in deren Umlaufbahnen ein oder mehrere der normalerweise vorhandenen Elektronen durch ein Myon ersetzt oder begleitet werden, wurde theoretisch schon vor über 15 Jahren von Professor John A. Wheeler von der Princeton-Universität vorausgesagt. Solche ^„μ-mesonischen Atome“ kommen aber nicht frei vor, sondern müssen künstlich hergestellt werden. Drei Forschungsberichte, die jetzt in der Zeitschrift „Physical Review Letters“ erschienen sind, zeigen, daß unter den Physikern lebhaftes Interesse an der Herstellung von Myon-Atomen besteht und daß die Informationen, die sich mit ihrer Hilfe den Atomkernen entlocken lassen, der Kernforschung neue lebhafte Impulse geben können.

Schon vor zwölf Jahren entdeckten die Professoren Val L. Finch und James Rainwater, daß Myonen, die von einer Elektronenschale eines μ-mesonischen Atoms auf eine andere überwechseln, Röntgenstrahlen aussenden. Das Energiespektrum jener Strahlen konnte damals nur sehr grob bestimmt werden. Seine exakte Vermessung jedoch müßte Auskunft geben über die Wechselwirkungen zwischen dem Myon und dem Atomkern und damit zugleich über die Form des Kerns und die Verhältnisse in seiner unmittelbaren Umgebung.

Eine derart genaue Energiebestimmung der von den Myonen emittierten Röntgenstrahlung ist jetzt mit einer neuen Art von Detektor möglich geworden, einem mit Lithiumeinschlüssen versehenen Germaniumkristall. Wird an diesen Kristall eine elektrische Spannung angelegt, dann rufen Röntgenstrahlen, die ihn treffen, Stromstöße hervor, deren Stärke der Strahlungsenergie proportional ist. Da ein solcher Germaniumdetektor ein außerordentlich empfindliches Meßinstrument ist, lassen sich auf diese Weise schon geringfügige Unterschiede der Energie, Frequenz und Bandbreite von Röntgenstrahlen messen, die Myonen aus dem Atom serden. Die Deutung dieser Information führt zur Bestimmung der Atomkerngestalt.

Wie bringen nun die Forscher die Myonen in das Atom? Ein Protonenstrahl wird in einem Beschleuniger auf die Energie von 280 Millionen Elektronenvolt gebracht. Schießt man nun diesen energiereichen Strahl auf ein geeignetes Material, so entstehen bei der Kollision die Eltern der Myonen, die sogenannten pi-Mesonen, die jetzt als pi-Mesonenstrahl aus dem Beschleuniger geleitet werden. Die pi-Mesonen sind sehr kurzlebig; sie zerfallen in wenigen milliardstel Sekunden in Myonen, so daß sich der Strahl rasch mit diesen Teilchen anreichert, ehe er auf die zu untersuchende Materie trifft und so die Myon-Atome erzeugt.

In zwei der eingangs erwähnten Forschungsberichte handelt es sich um Untersuchungen am Element Wismut, die unabhängig voneinander von Forschergruppen in New York und Chikago durchgeführt wurden. Die Wissenschaftler der New Yorker Columbia University, an ihrer Spitze die Professoren Chien-Shiung Wu, James Rainwater und Samuel Devons, fanden heraus, daß schon ein einziges Myon den Kern des Wismuts verformte. Dabei dürfte es nach der Theorie die Kugelform des Kerns gar nicht beeinflussen. Die Experimente der Physikergruppe an der Universität Chikago unter Professor Valentine L. Telegdi führten zu dem gleichen überraschenden Ergebnis.

Mit derselben Myonentechnik erhielten die Professoren Herbert L. Anderson von der Universität Chikago und E. P. Hincks vom Barlton-College neue und außerordentlich genaue Daten über die Feinstruktur des kugelförmigen Bleikerns.

Das Interesse an der Gestalt von Atomkernen ist durchaus keine unnütze Spielerei. Die Kenntnis der genauen Details der Kernfiguration gibt den Physikern erst die Möglichkeit zu ergründen, welche Rolle die verschiedenen Kernbestandteile spielen. Uwe Reng