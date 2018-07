Inhalt Seite 1 — Vorschußlorbeer für die neue Regierung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wien, im März

Der Ausgang der österreichischen Nationalratswahlen vom 6. März hat auf die Wiener Aktienbörse gewirkt wie der Kuß des Prinzen auf Dornröschen. Alle Lethargie, die sich in den vier Jahren Flaute seit Anfang 1962 angesammelt hatte, war mit einem Schlage hinweggefegt; die gähnende Langeweile der Börsensitzungen – ohnedies nur eine gute Stunde um die Tagesmitte – ist wieder hektischer Betriebsamkeit gewichen. Aber schon in den beiden ersten hoffnungsfrohen Börsenwochen nach der Wahl mußte das Publikum zur Kenntnis nehmen, daß der Wiener Markt noch längst nicht über den Berg ist. Denn die wiedergefundene Beweglichkeit läßt die Kurse zum Teil recht heftig schwanken.

Es wäre aber auch ein Wunder gewesen, wenn es anders gekommen wäre. Denn das Wahlergebnis hat tatsächlich jedermann überrascht und selbst die optimistischsten Erwartungen noch übertroffen. Und als der erstmals in großem Stil in die Stimmenauszählung eingeschaltete Computer der Wiener Technischen Hochschule bereits um 19.30 Uhr der österreichischen Volkspartei eine sichere absolute Mehrheit von 85 Mandaten vorausgesagt hatte, war es klar, daß die Aktienbörse am nächsten Morgen einen Ansturm von Aufträgen zu befriedigen haben würde. Die erwartete und dann prompt noch übertroffene Nachfrage aber stieß auf einen völlig leeren Markt, den aufzufüllen nur die beiden großen Banken in der Lage gewesen wären. Nur sie verfügten über flottantes Material, das sie im Laufe zahlreicher Stützungsversuche aufgenommen hatten; freilich zu Kursen, die noch um einiges über der Ausgangsbasis der Aktienkurse zur Wahlzeit gelegen waren.

Die Bankenabgaben blieben daher dosiert, so daß reine Geldnotierungen überwogen, was die Kursbewegung natürlich noch beflügelte. Hervorgehoben wurde, daß schon in den ersten Tagen auch zahlreiche Orders bundesdeutscher Käufer vorlagen, speziell natürlich für die wenigen österreichischen Werte, die an deutschen Börsen notiert werden. Die ersten Gewinnrealisationen zum Ende der Woche nach den Wahlen leiteten dann das österreichische Publikum zu intensiver Auswahl über, der – kaum daß die Kursgewinne einigermaßen attraktiv geworden waren – am Ende der dritten Märzwoche schon wieder ein kräftiger Rückschlag folgte.

Seine Ursachen werden von den Fachleuten der Banken ziemlich einhellig als technischer Natur bezeichnet. Die – hierzulande besonders kurzatmige – Spekulation dürfte daran ebenso beteiligt sein wie ein Teil der privaten Aktienkäufer, die ihre Portefeuilles in den letzten Monaten nur deswegen nicht aufgelöst haben, weil die Kurse einfach schon zu weit die Treppe hinuntergepurzelt waren. Der Aktienindex der Creditanstalt-Bankverein, der auf zwanzig der wichtigsten Werte (Anfang 1962 gleich 100) basiert, spiegelt die Entwicklung recht eindrucksvoll. Von Jahresanfang an war seine Tendenz rückläufig gewesen, obwohl angenommen wurde, daß die Kurse kaum noch unter den Jahresschlußkurs 1965 fallen würden. In den ersten drei Börsentagen nach der Wahl erhöhte er sich von 64,78 auf 69,79 Punkte und erreichte dann Mitte der dritten Märzwoche 70,92 Punkte.

Das entsprach einer Erhöhung um 9,5 Prozent und bedeutete, daß das durchschnittliche Kursniveau der wichtigsten Werte binnen etwa zehn Tagen die Verluste von zweieinhalb Jahren aufgeholt hatte. Am letzten Wochenende sind davon wieder etwas über drei Prozent verlorengegangen. Sprünge dieser Art wird das Wiener Börsenpublikum vermutlich noch des öfteren erleben müssen; die Zuversicht, daß es nun – wenn auch mit Unterbrechungen – aufwärts gehen wird, ist dennoch ungebrochen. Zwar sieht es, was hierzulande nicht jedermann versteht oder auch nur begrüßt, augenblicklich so aus, als würden sich die beiden Protagonisten der österreichischen Politik, die Volkspartei und die (vielleicht wieder zu ihrem sozialdemokratischen Namen zurückkehrenden) Sozialisten, wieder in einer Koalition finden. Aber das Kräfteverhältnis ist so eindeutig, daß auch eine neubelebte Koalition die Volkspartei kaum daran hindern könnte, ihre wichtigsten wirtschaftspolitischen Programmpunkte in die Wirklichkeit umzusetzen.

Und da steht die Belebung des Wirtschaftswachstums und die Förderung der Kapitalbildung an oberster Stelle; mit anderen Worten: Die lang und heftig umkämpften „Wachstumsgesetze“ könnten nun endlich realisiert werden und in ihrem Rahmen die Kapitalberichtigung, die über die Ausgabe von Gratisaktien die überschweren Papiere der österreichischen Gesellschaften erleichtern und wieder attraktiver machen würde, sowie die Spaltung der Körperschaftssteuer nach deutschem Muster. Das aber würde den Aktionären auch in Österreich Schritt für Schritt Dividenden verschaffen, die denen angenähert wären, die deutsche Aktionäre von ihren Gesellschaften als selbstverständlich betrachten.