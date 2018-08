Die Anklage der SPD-Fronde gegen Herbert Wehner, ZEIT Nr. 11

Es ist zu begrüßen, daß „Die Zeit“ die Kritik an Herbert Wehner publiziert hat. Wenn die Verfasser nicht mit ihrem Namen für diese Kritik einstehen, so ist das wahrscheinlich in erster Linie darauf zurückzuführen, daß bereits heute die Abhängigkeit vieler von den politischen Parteien so groß ist, daß eine kritische Veröffentlichung größte materielle Nachteile für sie haben würde.

Die in der Denkschrift erwähnten Vorgänge habe ich zum Teil nachprüfen können. Soweit ich das habe tun können, bin ich zu der Schlußfolgerung gekommen, daß sie weitgehend korrekt sind. Es geht hier natürlich nicht so sehr um die Persönlichkeit Wehners als um seine politische Position, obwohl diese beiden Aspekte miteinander zusammenhängen. Bezeichnend ist, daß Herbert Wehner stets dazu geneigt hat, einerseits den herrschenden Kurs zu verteidigen, andererseits sprunghaft seine Position zu ändern. Während seiner Zugehörigkeit zur KPD (er ist nach einer Mitteilung des vormaligen kommunistischen Bundestagsabgeordneten Kurt Müller am 6. April 1942 wegen Feigheit und Denunziantentum aus der KPD ausgeschlossen worden) hat er den jeweiligen Kurs Moskaus bedingungslos mitgemacht und durchgesetzt. In jener Zeit ist die KPD eine besonders verhängnisvolle Phase ihrer Politik durchlaufen. Von etwa 1929 bis in die Mitte der dreißiger Jahre stand ihre Politik im Zeichen des Kampfes gegen den „Sozialfaschismus“. Die nationalsozialistische Gefahr existierte überhaupt nicht. Dann folgte die Volksfronttaktik, die aber mit der unmenschlichsten Verfolgung aller „Abweichler“ und deren Liquidierung zusammenfiel. Von 1939 bis 1941 richtete die Komintern wiederum ihren Hauptangriff gegen die westlichen Demokratien – im Zeichen des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes neigte man, dazu, den Faschismus zu schonen. In all diesen Jahren war Wehner einer der hervorragendsten Führer der KPD und einer der Vertrauensleute der Komintern.

Sein Bruch mit dem Stalinismus ist relativ spät erfolgt. 1942 war Wehner 36 Jahre alt. Als er dann nach 1945 seinen Weg zur SPD fand, hat er zunächst – wohl unter dem Einfluß Kurt Schumachers – eine Politik verfolgt, die durchaus an die besten Traditionen der sozialistischen und marxistischen Arbeiterbewegung anknüpfte. Er hat damals versucht, einen dritten Weg zwischen westlichem Kapitalismus und östlichem Kommunismus zu steuern. Als sich nach den Wahlniederlagen von 1953 und 1957 in der SPD Stimmen regten, die den Pseudomarxismus durch eine zeitgemäßere demokratische, aber auch sozialistische Orientierung ersetzen wollten, gehörte Wehner zu den Fürsprechern dieser Bemühungen. So schrieb er noch 1958 in der „Neuen Gesellschaft“ (5. Jahrgang, Seite 209 ff):

„Der besondere Charakter unserer Sozialdemokratischen Partei muß... den breiten Arbeitnehmerschichten ... zum Bewußtsein gebracht werden. Die SPD muß jeden ansprechen, wenn es um die Bewahrung des Friedens geht... Aber die Sozialdemokratische Partei darf nicht zu einer Jedermannspartei im Sinne einer verbilligten Volksausgabe der CDU werden. Die SPD muß dadurch die Partei des Volkes sein, daß sie um das Vertrauen und die Unterstützung der breiten Arbeitnehmerschichten ringt und es sich fortgesetzt neu erwirbt... Die lebendige Auseinandersetzung um die Verwirklichung des Sozialismus in der Demokratie und zur vollen Verwirklichung der Demokratie für alle wird – über die Zonengrenzen hinweg – breiten Volksschichten den Antrieb für eine gesellschaftliche Ordnung bringen, die in einem wiedervereinigten Deutschland durchgesetzt werden kann. Das heißt, auch der Kampf um die Wiedervereinigung Deutschlands in gesicherter Freiheit muß in Beziehung zu diesen gesellschafts- und staatspolitischen Grundforderungen gebracht werden, wenn dieser Kampf zu dem Druck führen soll, der notwendig ist, um die Dinge in Bewegung zu bringen...“

Recht plötzlich und unvermittelt hat dann Herbert Wehner seit etwa 1960 diese Politik aufgegeben zugunsten einer Politik der Anlehnung und Unterordnung unter die reine Westorientierung der CDU/CSU. Sicherlich schien manches in der Zeit zwischen dem Chruschtschowschen Ultimatum und der Kuba-Krise dafür zu sprechen, daß die hier zitierten Gedanken Wehners illusionär geworden seien. Inzwischen hat aber die Entwicklung klargemacht, daß eine erfolgreiche Deutschlandpolitik in den sechziger und siebziger Jahren, die zugleich eine Politik der Erhaltung des Friedens in Europa und in der Welt sein muß, sehr wohl an die Gedanken Herbert Wehners von 1958 anknüpfen kann. Wir können nur hoffen, daß die SPD möglichst bald zu dieser Konzeption zurückfinden wird – mit Herbert Wehner oder ohne ihn.

Professor Dr. Dr. Ossip K. Flechtheim, Berlin