Es war einmal ein äthiopischer Fürst, ein Mohrenfürst, wie man damals sagte. Seine kleine Residenz lag im Gebiet des heutigen Erythräa. Eines Tages fielen die Türken in sein Land ein. Sie besiegten ihn und nahmen seinen achtjährigen Sohn als Geisel mit in die Türkei. Da der kleine Mohr von vornehmer Abkunft war, kam er in das Serail des Sultans, die Palaststadt von Konstantinopel.

Aber dort blieb er nicht lange. Schon nach ein paar Wochen wurde er im Auftrag eines großen europäischen Herrschers gekidnappt. Zu jener Zeit war es an Europas Höfen Mode, sich Negerjungen zu halten, als besonders attraktive Diener.

Auch der junge Fürstensohn aus Äthiopien wurde zum Diener ausgebildet. Doch bald fiel er seinem Herrn, der ihn taufen ließ und dabei sein Pate wurde, als besonders gewandt und intelligent auf. Und so wurde er dessen Kammerdiener, dann Stallmeister und schließlich Privatsekretär. Später wurde er von seinem Paten für einige Jahre ins Ausland geschickt. Er sollte sich zum Heeresingenieur ausbilden lassen.

Er ging nach Frankreich, besuchte dort eine Militärschule, nahm als Freiwilliger an einem Krieg teil, wurde verwundet und geriet in Gefangenschaft, kehrte nach Frankreich zurück und ließ sich auf der neugegründeten Artillerieschule in Metz einschreiben. Und da er wegen seiner überdurchschnittlichen Leistungen auffiel, wurde er mehrmals befördert, bis zum Hauptmann der französischen Armee. Dann kehrte er zurück an den Hof seines Paten. Er stand schließlich im Range eines Generalmajors an der Spitze eines Ingenieurkorps.

Als er mit 84 Jahren starb, hinterließ er eine große Besitzung und elf Kinder. Er war zweimal verheiratet gewesen; das zweitemal, ohne von seiner ersten Frau, die er auf viele Jahre ins Gefängnis und dann auf Lebenszeit in ein Kloster gebracht hatte, rechtskräftig geschieden zu sein.

Längst hätte man diesen zu seiner Zeit weithin bekannten Äthiopier vergessen, wenn nicht auch einer seiner Nachkommen Weltruhm erlangt und über ihn geschrieben hätte. Es war ein Urenkel von ihm, der als Knabe – in der besten und vornehmsten Schule seines Landes erzogen – ständig in der Furcht lebte, von anderen „Äffchen“ genannt zu werden; seinem bronzefarbenen Gesicht mit den wulstigen Lippen und seinem krausen Haar war jener Urgroßväter noch anzusehen. Später hat sein Aussehen ihn. nicht mehr gestört, weil es auch die Frauen nicht störte. Die Frauen hatten ihn gern – wegen seiner Intelligenz, auch wegen seines Ruhms, den er schon sehr früh erwarb, vor allem aber wohl wegen seines unbändigen und unerschrockenen Freiheitsdranges, der ihm sogar mehrere Jahre Verbannung aus der Hauptstadt einbrachte.

Etwas von jener Furcht, die er als Knabe hatte, ist dennoch geblieben, nur verwandelt: es war seine übergroße Empfindlichkeit, wenn er sich schlechter behandelt fühlte als andere, wenn man zum Beispiel ihm, dem Zivilisten, einen Offizier vorzog. Dann reagierte er äußerst aggressiv. Und das führte oft zu Duellen. Gewissermaßen unsterblich – durch eine seiner Erzählungen – wurde jenes Duell, bei dem er mit einer Mütze voll Kirschen erschien und, während sein Gegner auf ihn zielte und schoß – zum Glück daneben –, seelenruhig Kirschen aß, die Kerne ausspie und dann darauf verzichtete, den Schuß zu erwidern.