Ein französischer Filmproduzent hatte die Idee, die Nachkommen großer Männer, soweit vorhanden, mit der Kamera zu porträtieren. Ja, liefen sie denn nicht davon? Schlugen sie ihm nicht die Türe vor der Nase zu? O nein, sie ließen sich gerne filmen oder sagten zu, sich filmen zu lassen.

„Die spanischen Bourbonen, die Hohenzollern, die Bernadotte und Romanow sind“, wie der Pariser „Figaro“ erfährt, „bereits ‚im Kasten’: so der Jargon der Studios.“ Einzig und allein der Graf von Paris sagte höflich, doch energisch: nein!

Der Filmhersteller geht offenkundig wie ein Schmetterlingssammler vor, dem jede Spezies recht ist, sofern nur der Name Klang hat. Er spießt sie alle auf, ob es sich um die Sprößlinge Leo Tolstojs oder um die Nachkommen der Familie Habsburg handelt. Ob klein oder groß im Format, arm oder reich: sie kommen alle in den Kasten. Und es scheint, daß viele Leute sich für diese Sammlung interessieren. Sie zahlen Geld und sehen sich das an. Warum nur?

Pure Neugierde ist es wohl nicht. Jeder Mensch hat zum Beispiel schon einmal einen Bahnhofsvorsteher gesehen. Und ist nicht eine Geschichte voller Spannung mit seiner Person verknüpft, so kann ein Bahnhofsvorsteher kaum mit viel Kino-Anteilnahme rechnen. Anders in diesem Falle: Da eilte ein Mann, der bis zu seiner kürzlich erfolgten Pensionierung Vorsteher eines Bahnhofs in Südfrankreich war, zur Hauptstadt, zog die Uniform noch einmal an und mimte Dienst in einer Pariser Station, und die Kinoleute rieben sich die Hände.

„Warum? Hat er seine Rolle so gut gespielt?“

„Nein, nicht besser als vorher in seinen Dienstjahren. Der Witz ist nur, daß er ein – Bernadotte ist!“

Es sind Geschichtskenntnisse vonnöten. Man muß hinter dem Vorsteher, der die Kelle schwingt – „Abfahrt!“ – den Feldherrn sehen, der hoch zu Roß den Stab auf den Gegner richtet: „Vorwärts!“