Goethe ist nicht der Quell von diesem und jenem in unserer neueren Literatur, sondern er ist ein Bergmassiv, und das Quellgebiet von all und jedem in ihr.

Hugo von Hofmannsthal

Entscheidung für Augsburg

In letzter Minute wurde das von Elias Holl erbaute Augsburger Zeughaus vor einer geplanten Zukunft als Warenhaus bewahrt: Nachdem das Umbauprojekt einen nicht geringen Proteststurm ausgelöst und auch die bundesrepublikanische Presse in eine geschlossene Anti-Formation gebracht hatte (wir kommentierten die Pläne in unserer letzten Ausgabe), machte jetzt die schwäbische Landesregierung von ihrem Vetorecht Gebrauch und damit dem künftigen Warenhaus den Garaus. Die Stadt Augsburg muß den zwischen ihr und dem Kaufhauskonzern Horten abgeschlossenen Vertrag über die Verpachtung des Holl-Hauses rückgängig machen. Das Zeughaus wird also weiter feuerwehrlichen Zwecken dienen, bis sich die Stadt Augsburg zu einer angemesseneren Verwendung entschließt.

Justiz im Kreuzverhör

Der stellvertretende Vorsitzende des Obersten Gerichtshofes der UdSSR, Lew Smirnow, der im vergangenen Monat den Prozeß gegen Andrej Sinjawskij (Abram Terz) und Julij Daniel (Nikolaj Arshak) geleitet hat, bemühte sich in einem in Moskau vor zahlreichen Schriftstellern gehaltenen Vortrag, die gefällten Urteile (sieben und fünf Jahre Arbeitslager) zu rechtfertigen. Seinen Ausführungen war zu entnehmen, daß der sowjetische Schriftstellerverband von dem Recht, einen „gesellschaftlichen Verteidiger“ vorzuschlagen, in diesem Fall nicht Gebrauch machen wollte, während andererseits ein prominenter sowjetischer Schriftsteller den formellen – freilich abgewiesenen – Antrag gestellt hatte, die beiden Angeklagten vor Gericht zu verteidigen. Befragt, warum ausländische Berichterstatter zu der Gerichtsverhandlung nicht zugelassen wurden, antwortete Smirnow: „Die Frage müssen Sie an die TASS richten.“ Außerdem wurde bekannt, daß man in den Schreibtischschubladen der beiden inhaftierten Schriftsteller zahlreiche unveröffentlichte Manuskripte gefunden habe, deren Inhalt noch „weit schlechter“ sei als ihre im Ausland unter Pseudonym erschienenen Arbeiten. Smirnow gab zu, daß dem Gericht die Proteste ausländischer Kommunisten bekannt waren. Er betonte auch, daß auf Grund der sowjetischen Gesetzgebung eine strafrechtliche Verfolgung wegen literarischer Betätigung überhaupt nicht möglich sei. Man hatte den Eindruck, berichteten Augenzeugen, der hohe Würdenträger der sowjetischen Justiz sei schließlich in ein Kreuzverhör geraten. Manches deutet darauf hin, daß der Fall Sinjawskij und Daniel noch nicht endgültig abgeschlossen ist.

Berliner Kunstpreise

Den mit je 10 000 DM hochdotierten Berliner Kunstpreis erhielten in diesem Jahr: der Maler und Graphiker Hann Trier, der Architekt Walter Possow, der Komponist Johann Nepomuk David, der Schauspieler Rudolf Platte, der Regisseur Dieter Ertel und der Literaturwissenschaftler Walter Höllerer. Die mit 5000 DM dotierten Nebenpreise „Junge Generation“ gingen an den Bildhauer Heinrich Brummack, die Architekten Jan und Rolf Rave, den Komponisten Heinz-Werner Zimmermann, die Leitung der Berliner „Schaubühne am Halleschen Ufer“, die Schauspielerin Cornelia Froboess (für Film- und Fernsehauftritte) und den Graphiker und Schriftsteller Christoph Meckel.