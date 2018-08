Inhalt Seite 1 — Der Enzym-Wirkung auf der Spur Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zu den grundlegenden biologischen Substanzen zählen die Enzyme. Dabei handelt es sich um Eiweißstoffe, die als Katalysatoren die chemischen Umsetzungen in den lebenden Zellen steuern. Es gibt zahlreiche Enzyme, die jeweils bestimmte Aufgaben im Stoffwechsel haben. Englische Forscher haben jetzt erstmals Einzelheiten über die Wirkungsweise eines Enzyms aufklären können.

Die Bemühungen der englischen Wissenschaftler, einer Forschungsgruppe am Royal Institution in London, konzentrierten sich auf das Enzym Lysozym, das der spätere Nobelpreisträger Alexander Fleming 1922 entdeckte, sechs Jahre bevor er auf das Penicillin stieß. Fleming beobachtete, daß Nasenschleim bestimmte Bakterienkulturen zerstörte. Auf der Suche nach dem bakterientötenden Wirkstoff isolierte er das Lysozym.

Es stellte sich heraus, daß Lysozym als eine Art natürliches Desinfektionsmittel – mit freilich beschränkter Wirksamkeit – weit verbreitet ist. Es findet sich in zahlreichen Körperflüssigkeiten bei Pflanze, Tier und Mensch. Der Mensch zum Beispiel besitzt Lysozym außer im Nasenschleim in der Tränenflüssigkeit und im Speichel, in der Gelenkschmiere und im Knorpel, im Blut und in verschiedenen Körperorganen. Es zerstört manche Bakterienarten, indem es Riesenmoleküle in den Zellwänden der Mikroben angreift und sie in kleinere Bestandteile zerlegt.

Lysozym besteht aus einer Kette von 129 Aminosäuren. Diese Kette ist nicht ausgestreckt, sondern zusammengeknäuelt. In jahrelanger Arbeit gewannen die britischen Forscher ein präzises dreidimensionales Bild des Lysozym-Moleküls und – ausgehend von der Form – einen Einblick in die Wirkungsweise des Enzyms.

Das Verfahren, das die Forscher anwandten, bestand – grob gesagt – darin, daß sie Kristalle aus Lysozym-Molekülen von verschiedenen Seiten mit Röntgenstrahlen durchleuchteten. Aus mehr als 9000 Aufnahmen ergab sich nach komplizierten Berechnungen mit Hilfe eines Computers das erste dreidimensionale Modell eines Enzyms: ein unregelmäßig verschlungenes Gebilde mit knollenartigen Verdickungen, das ein abstrakter Bildhauer entworfen haben könnte.

Bei aller Unregelmäßigkeit des Moleküls fiel den Forschern jedoch eine Spalte an der Oberfläche auf. Sie mutmaßten, daß diese Spalte etwas mit der Funktion des Enzyms zu tun haben könnte. Um ihre Hypothese zu prüfen, brachten sie Lysozym-Moleküle mit jenen Substanzen zusammen, die das Enzym aus den Zellwänden von Bakterien herauslöst. Wiederum schwierige und zeitraubende Untersuchungen ergaben, daß die Zellwandbausteine tatsächlich an genau bestimmbaren Plätzen in der Spalte gebunden werden. Dort befinden sich also offensichtlich jene Strukturen, die für die Enzym-Funktion des Lysozyms entscheidend sind.

