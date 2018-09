Die Kellnerin sagte „Frau Viebig“ zu der Dame. Sie aß ein Stück Sahnetorte, und bei jedem Bissen zuckte der Hund zu ihren Füßen mit den Ohren. Am Zipfel seines rechten Ohres klebte ein kleiner Wattebausch. Frau Viebig pustete plötzlich dagegen, um zu sehen, ob er auch nicht abgeht. Dann sagte sie: „Ich war mit ihm beim Scheren, dabei ist es passiert. Und vorgestern habe ich mir mein eines Ohrläppchen aufgeritzt; wir erleben eben alles gemeinsam.“

Frau Viebig streichelte seinen Kopf und hielt dabei ihren kleinen Finger etwas hoch wie beim Kaffeetrinken. Daraufhin legte sie die Kuchengabel neben das Stück Sahnetorte: „Gestern wurde im Fernsehen mit Feldhaubitzen geschossen, und er sprang vom Sessel, riß das Tischtuch herunter und sackte auf dem Teppich zusammen. Sofort dachte ich an meinen Mann. Ich weiß natürlich nicht, wie er gefallen ist. Näheres über seinen Tod erfuhr ich ja nie, heute wäre er jedoch bestimmt Mittelschuldirektor.“

Frau Viebig tupfte mit der Serviette gegen ihre Fingerspitzen und griff wieder zur Kuchengabel: „Als ich Blinddarmentzündung hatte und operiert werden mußte, kam mein Hund in einen Tierhort. Am ersten Tag aß er nichts und trank auch nichts, am zweiten Tag trank er wenigstens etwas, und am dritten Tag tat er endlich beides; allerdings im Zeitlupentempo. So ähnlich ging es mir im Krankenhaus.“

Frau Viebig hatte das Stück Sahnetorte aufgegessen und legte die Serviette neben die Kuchengabel: „Mein Hund wird nächste Wache zwölf. Seine Mutter hieß Bessie. Ich sage immer ‚mein Hund‘ zu ihm, wenn wir nicht allein sind. Seine Mutter erwarb ich kurz nach meiner Hochzeit. Mein Mann war damals gerade in Rußland am Mittelabschnitt. Unter jedem Brief stand: ‚Grüße Bessie!‘ Mitten in der Nacht wurde sie regelmäßig wach und starrte mich an. Im Schlafzimmer starrte sie mich eigentlich immer nur an.“

Frau Viebig zahlte. In diesem Augenblick bellte der Hund.

„Ob er mal muß?“ sagte Frau Viebig zu der Kellnerin.

Draußen drückte sie gegen den Wattebausch, aber da ging er ab, und sie faßte mit der anderen Hand schnell an ihr Ohrläppchen.