Unfälle und ihr Motiv / Voll Renate Kingma

Fachleute schätzen, daß nur etwa zwanzig Prozent aller Verkehrssünder im Straßenverkehr wirklich „sündigen“, also eine überschaubare Schuld an einem Verkehrsunfall haben, wofür sie zu bestrafen sind. Achtzig Prozent bleiben übrig, für die die Urteilsattribute „Abschreckung und Sühne“ nicht zutreffend sind. Nicht Rücksichtslosigkeit oder Egoismus läßt die Anpassung im Straßenverkehr mißlingen, sondern Unwissenheit oder Unerfahrenheit.

Das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium hat deshalb in einer umfangreichen Studie zu klären versucht, in welcher Form man erziehen sollte. Denn daß man nicht pauschal ermahnen und schlagwortartig warnen sollte, war hypothetisch bereits klar. Der Radfahrer macht eben andere typische Fehler als der Lastwagenfahrer, der alternde Fußgänger hat andere Gewohnheiten und Probleme, als die junge Frau mit dem taufrischen Führerschein. Filmbühnengroße Plakate an den Autobahnen, die jeder liest, aber nur wenige auf sich beziehen, wären da fehl am Platze. Verkehrserziehung muß differenziert sein, wie eine medizinische Behandlung.

Unter der wissenschaftlichen Leitung von Professor Udo Undeutsch aus Köln hat die Forschungsgemeinschaft „Der Mensch im Verkehr“ mit der Hilfe von vier Verkehrspsychologen rund 100 000 Unfälle mit Personenschaden des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 1962 statistisch ausgewertet. Der Analyse von elf Unfallmerkmalen (Fahrzeugtyp, Alter des Fahrers, Straßenzustand, Uhrzeit, Regelverletzung und so weiter...) dienten rund 100 000 Einzeldaten, die in 52 Tabellen gegliedert und rund 4000mal auf ihre Abweichung vom Zufallswert geprüft worden sind.

Radunfälle

Demnach gibt es folgende typische Fehler für die einzelnen Verkehrsteilnehmergruppen. Radfahrer verunglücken am häufigsten unter 18 und über 55 Jahren, und zwar vor allem deshalb, weil sie sich trotz körperlicher oder gesundheitlicher Behinderung auf das Stahlroß schwingen, weil sie oft die einfachsten Verkehrszeichen nicht kennen oder nicht beachten, weil sie sich an Kreuzungen falsch einordnen, überraschend die Spur wechseln, auf Hauptstraßen wenden oder ohne Zeichen abbiegen oder weil sie ihr Fahrzeug bei Nacht unzureichend beleuchtet haben.

Typische Fehler von Lastwagenfahrer sind (der Häufigkeit nach geordnet): Fahren in übermüdetem Zustand, unvorschriftsmäßiges Einbiegen nach rechts, unvorsichtiges Ein- und Ausfahren bei Grundstücken, gefährlichen Überholen (Schneiden), mangelnde Anpassung beim Überholtwerden, Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot und die Geschwindigkeitsbegrenzungen, zu dichtes Auffahren, verkehrswidriges Verhalten und Parken, ungenügende Beleuchtung abgestellter Fahrzeuge, Überladung und mangelnde Wartung der Bremsen.