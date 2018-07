Johann Sebastian Bach: „Johannes-Passion“; Equiluz, von Egmond, Villiseck, van t’Hoff, Schneeweis, Wiener Sängerknaben, Chorus Viennensis, Concentus Musicus, Leitung: Hans Gillesberger; Telefunken SKH 19, 54, – DM

Johann Sebastian Bach: „Matthäus-Passion“; Haefliger, Berry, Giebel, Höffgen, van Kesteren, Crass, Ketelaars, Knabenchor der St.-Willibrords-Kirche, Amsterdam, der Niederländische Rundfunkchor, Concertgebouw-Orchester, Leitung: Eugen Jochum; Philips 835 372/75 AY, 100,– DM

Obwohl es an Aufnahmen der beiden großen Passionen Johann Sebastian Bachs wirklich nicht mangelt – die Johannes-Passion liegt nach dem letzten Bielefelder Katalog fünfmal, die Matthäus-Passion gleich neunmal vor –, war die eine der beiden jüngst erschienenen Einspielungen notwendig. Telefunken ist das Risiko eingegangen, die Johannes-Passion der Tendenz seiner Serie „Das alte Werk“ entsprechend zu veröffentlichen: auf historischen, tief gestimmten Instrumenten und in einer der Uraufführung getreuen Besetzung. Zudem werden die solistischen Arienparte in Sopran und Alt von Choristen gesungen. Hans Gillesberger leitet eine außerordentlich zügige Aufführung mit schnellen, aber vertretbaren Tempi (nur das „Eilt, ihr angefochtnen Seelen“ ist überhetzt, die Choreinwürfe des „Wohin?“ können nicht mehr präzise erfolgen), legt großen Wert auf lückenlose Übergänge von Solo-Rezitativen zu dramatischen Turba-Chören, insgesamt eine von pietistischer Seelenmassage und frömmelnder Meditation erstaunlich frei gehalten Musik, deren Choräle einem Gemeindelied von allen Aufnahmen bislang am nächsten kommen. Gillesberger hat einen Evangelisten (Kurt Equiluz), der nicht interpretiert, sondern berichtet, mit federnder, klarer, auch in den Höhen müheloser Stimme, einen Jesus (Max von Egmond), der nie gekünstelte Würde in den Part legt. Schließlich hört man ein Instrumentalensemble, in dem das klangliche Verhältnis von Streichern und Bläsern endlich einmal stimmt – lediglich die Continuo-Orgel ist zuweilen schwach.

Nichts oder nur wenig von all dem, was diese Johannes-Passion auszeichnet, ist in der Aufnahme der Matthäus-Passion wiederzufinden. Jochum unternimmt den Versuch, jeden Takt zu „interpretieren“. Das beginnt mit einem „philharmonischen“ Monstre-Einleitungschor, dem gleich zu Beginn der Generalbaß vorenthalten wird und dessen Schlußakkord von 11,7 Sekunden wie eine Ewigkeit wirkt; von der Decca-Matthäus-Passion mit Münchinger hätte man längst lernen können, wie die drei Chorebenen dieses Satzes stereophon darzustellen sind. Es geht weiter mit überpathetischen Rezitativen, in denen jedem einzelnen noch so kleinen Satz ein eigener musikalischer Ausdruck gegeben werden soll und wo mancher Generalbaßton einen falschen Akkord erhält; mit geschmäcklerischen Chorälen, deren dynamische Abstufungen grotesk sind und zuweilen theologische Ignoranz verraten. Kleine Lichtblicke: die Arien von Agnes Giebel, Marga Höffgen, John van Kesteren und Franz Crass. Im Begleitheft schreibt Jochum seine Meinung zur Interpretation der Matthäus-Passion nieder, lesenswerte Überlegungen. Wenn er sie selbst nur beherzigt hätte: Die meisten seiner Thesen verkehrt Jochum nämlich durch seine ifführung ins Gegenteil. H. J. H.