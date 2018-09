Hamburg, 1. April 1966

Walter Höllerer ist gegenwärtig dabei, sich die Mittel für eine weitere literarische Großveranstaltung zu beschaffen, welche nachdrücklicher als alle vorherigen verdeutlichen soll, welchen neuartigen Zerreißproben die Literatur im technischen Zeitalter ausgesetzt ist. Drei Tage lang sollen in der Berliner Kongreßhalle zwölf prominente und telegene jüngere Schriftsteller pausenlos schreiben, und zwar über wechselnde Themen, die ihnen alle drei Stunden von Höllerer zugerufen werden. Durch Indiskretionen wurde eins dieser Themen bereits bekannt: „Eine Fliege entfernt sich bei abnehmender Beleuchtung durch die Tür eines Gästehauses.“ Ärzte werden Puls, Blutdruck, Lidschlag und Pupillenerweiterung der Schreibenden ständig überwachen. Ein von Professor Max Bense (TH Stuttgart) zu diesem Zweck programmiertes Elektronengehirn der Firma IBM wird die Redundanz und den Innovationsquotienten der erzeugten Texte ermitteln, ständige Wertungstabellen errechnen und Prognosen über den mutmaßlichen Sieger aufstellen. Diesem winkt eine von Scharnow organisierte, von der Ford-Foundation bezahlte Urlaubsreise an Höllerers Geburtsort Sulzbach-Rosenberg. Die Veranstaltung ist nicht nur öffentlich, sie wird in ganzer Länge vom Dritten Programm des NDR/SFB übertragen und von Ernst Schnabel fortlaufend kommentiert. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Z.

Mit schrillen Schreien und ekstatisch verrenkten Gliedmaßen stürzte am vergangenen Dienstag ein junger Mann in den großen Rubens-Saal der Münchner Alten Pinakothek. Ehe die Wächter noch recht begriffen hatten, was los war, hatte der Jüngling bereits den „Raub der Töchter des Leukippos“ von der Wand gerissen und mit einem Obstmesser seiner unteren Hälfte beraubt. Der Direktor der Pinakothek sprach der Presse gegenüber vom „schwärzesten Tag in der Geschichte des Museums“: Der Sonderfonds, den die Galerie zur Wiederherstellung beschädigter Rubens-Bilder vor einigen Jahren anlegte, ist restlos aufgebraucht (die letzten Mittel gingen im vergangenen Jahre dahin, als es galt, die Schäden, die ein von einem Bauern eingeschmuggelter Eimer Jauche am „Jüngsten Gericht“ bewirkt hatte, zu reparieren). In dieser Notlage hat sich, wie die Pinakothek bekanntgab, der Maler Paul Wunderlich (siehe auch unseren Bericht auf Seite 18) bereit erklärt, ohne Honorar an der Wiederherstellung des Gemäldes mitzuwirken. Wunderlich wird der Pinakothek nächste Woche detaillierte Wiederherstellungsvorschläge machen, die besonders die eine völlig verstümmelte weibliche Figur betreffen.

K.

Einer der nobelsten Entschlüsse, zu dem sich je ein deutscher Verleger verstand, droht im Keim erstickt zu werden. Wie gemeldet, hatte Dr. Siegfried Unseld die beiden von ihm geleiteten Verlagshäuser Suhrkamp und Insel auf einer aufsehenerregenden Pressekonferenz Anfang letzter Woche zum Volkseigentum erklärt. Begründet hatte er seinen Entschluß folgendermaßen: „Mit der anerkannt aufklärerischen und neumarxistischen Tendenz meiner beiden Verlage ist es auf die Dauer unvereinbar, der Öffentlichkeit das Spectaculum eines kapitalistischen Großbetriebes zu bieten. Nach reiflichen Erwägungen wurden die Konsequenzen gezogen.“ Am nächsten Tag schon erschienen mehrere Personen im Verlagsdomizil am Grüneburgweg in Frankfurt und verlangten unter dem Vorwand, „schließlich zum Volk zu gehören“, und unter Hinweis auf die Berliner Mauer, daß die beiden Verlage aufhören sollten, Deutschland mit „unverständlichem Zeug und zersetzendem Schrifttum zu verseuchen“. Gütliches Zureden und Unselds wiederholte Drohung, er werde von seinem Hausrecht Gebrauch machen, fruchteten nichts. Erst dem Hund des Cheflektors Walter Boehlich gelang es, die Störenfriede zu vertreiben. Seit diesem Vorfall aber sieht man in beiden Verlagen schwarz. Resigniert erklärte Unseld der ZEIT am Telephon: „Als einziger gut zu sein unter soviel Schlechten – wer vermöchte das?“ Z.

Die seit einigen Wochen auf Hamburgs Dammtorwiese installierte „Mecker-Ecke“, auf der sich nach englischem Vorbild jeder Bürger in der Öffentlichkeit aussprechen kann über Themen, die ihm am Herzen liegen, sah man am vergangenen Wochenende einen prominenten Gast: Rudolf Augstein sprach über das Verhältnis der neuen deutschen Literatur zur Heiligen Schrift. Obwohl Augsteins Auftritt incognito erfolgte (er hatte sich durch eine dunkle Brille beinahe unkenntlich gemacht), war der Erfolg der Rede so groß und die hinterher mit einigen Tippelbrüdern und Oberschülerinnen spontan einsetzende Diskussion so ergiebig, daß der volle Wortlaut im nächsten Spiegel abgedruckt wird (wie üblich auf gelben Seiten und ohne Aufpreis für den Käufer). spiegel-Redakteur Walter Busse hatte die Veranstaltung in aller Heimlichkeit auf Band mitgeschnitten. K.