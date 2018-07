Von René Drommert

September 1942. Die Deutschen stehen westlich und südwestlich von Stalingrad. Da bricht der alte, große, plumpe, bärenstarke (und zuweilen verblüffend hurtige) Weinbauer Georgij Macharaschwili zur ersten großen Reise seines Lebens auf. Von seiner Heimat, die auf den Höhen zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer liegt, will er nach Norden hinab in die russische Ebene, zu seinem Sohn, der bei der Panzertruppe das Vaterland verteidigt und nun, verwundet, in einem Lazarett liegt.

Als Macharaschwili, schwerbepackt, auf einem LKW Platz nimmt, drängt sich jung und alt um ihn: Herzlichkeit und Freundschaft gehören zum Lebensstil des grusinischen Dorfes. Und während alles, schwatzend, ratschlagend, lachend, bittend, auf ihn einredet, sitzt er, geduckt, mürrisch, schweigend, da, bis endlich eine barsche Antwort aus ihm herausgepoltert kommt...

Nein, das kann doch kein auf Hochglanz getriebenes vaterländisches Thesen- und Erbauungsstück werden, kein Heldenepos wie vor einigen Jahren noch „Die optimistische Tragödie“ von Ssamssonow? Je weiter wir Grusien hinter uns lassen und, mit dem Alten zusammen, in die Ebene hinuntersteigen, desto mehr sinkt auch der Film ab: Wir kommen nicht mehr ins Gebirge zurück – und nicht mehr zu dem künstlerischen Niveau des Anfangs, der uns ein Volksepos erster Ordnung versprach. (Erzählt wird übrigens chronologisch, ohne Rückblenden.)

Macharaschwili, der mit einem elenden Bauernwagen weitergefahren ist, ein Querkopf und (aus Vitalität, nicht aus politischem Widerspruchsgeist) ein Verächter geheiligter bürokratischer Ordnungen, gelangt bis ins Innere des Lazaretts (das den Sohn schon entlassen hat).

Hier bereits erleben wir, nicht gerade angenehm berührt, zum erstenmal den vaterländischen Konfektionsstil: Als ein Oberarzt, von harter Arbeit total erschöpft, hört, ein neuer Verwundetentransport sei eingetroffen, reißt er sich momentan wieder hoch: Ich komme... Nicht die Sache ist anzuzweifeln, aber auch nichts Geringeres als der Stil: die Schablone, die Glätte, das Pathos.

Macharaschwili – er setzt auch bei einem General seinen Dickschädel durch – darf schließlich doch noch eine Uniform anziehen und, Heldentaten rechts und links des Weges vollbringend, so als ob er Knüffe austeilte, seinem Sohne nach. In einem Infanterie-Gemetzel mit den Faschisten (zuweilen werden sie auch Deutsche genannt) erleben wir dann die Szene, in der das vaterländische Pathos am grellsten ist. Ein Faschist, in der Tat eine Bestie, tötet mit seiner Maschinenpistole einen wehrlosen verwundeten Kameraden Macharaschwilis. Unser grusinischer Weinbauer, auf dessen breiter Brust sich mehr und mehr Tapferkeitsauszeichnungen versammeln, entreißt ihm sein Gewehr und tötet ihn – nicht durch die Kugel, sondern mit einem Kolbenschlag voller Wucht: Die Kugel hätte wohl noch einen Rest von kühler Besinnung beim Handhaben der Technik gefordert, hier mußte die Empörung elementarer zum Ausdruck kommen ...