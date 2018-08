Die Bildungskommission, das „Parlament“ des Deutschen Bildungsrates, hat achtzehn Gesichter, aber kein Gesicht. Profil und Programm soll sich diese neueste Schöpfung des bundesdeutschen Staates erst noch zulegen. Seine Tätigkeit erschöpfte sich bisher mit der Wahl eines Vorsitzenden. Aber das war mehr als eine Routineformalität. Von diesem Vorsitzenden werden Wunderdinge erwartet: Er soll ja nicht nur reden und diskutieren, präsidieren und repräsentieren können; er muß das Konglomerat von Vertretern verschiedener Interessenverbände, Bildungssysteme und Konfessionen überhaupt erst in ein arbeitsfähiges Instrument der Bildungspolitik verwandeln, muß dafür sorgen, daß sich dieser Planungsstab bei den Mächtigen der Politik nicht nur Gehör, sondern auch Respekt verschafft – und das kann er nur, wenn er ihnen möglichst einmütige Voten präsentiert. Nichts wäre für die Zukunft unserer Bildungspolitik verderblicher als ein heillos zerstrittener Bildungsrat.

Professor Karl-Dietrich Erdmann, der neue Rektor der Kieler Universität, schien diesem Ideal am ehesten zu entsprechen, jedenfalls kürten ihn die anderen Bildungskommissare zu ihrem Sprecher. Erdmann ist einer jener wenigen Professoren in Deutschland, die aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft heraustreten und sich ins Getümmel der Politiker, Manager und Funktionäre hineinwagen – dabei freilich der Gefahr nicht entgehen, daß sie mit Ämtern und Aufgaben überhäuft werden.

Eine gründliche Kenntnis der Probleme des Erziehungs- und Bildungswesens erwarb sich Erdmann bereits Anfang der fünfziger Jahre als Generalsekretär der deutschen UNESCO-Kommission. Im Getriebe vieler internationaler Konferenzen und Sitzungen hat er ein gut Teil der taktischen Spielregeln und Finessen gelernt und sich jene Weltgewandtheit erworben, ohne die er in seinem neuen Amt kaum bestehen dürfte. Ihm kommt eine große rednerische Begabung zugute, die mit einer ebenso kühlen wie klaren Diktion gepaart ist. Andere weiß er durch sein abgewogenes Urteil zu überzeugen, aber auch mit der Zähigkeit, mit der er seine Konzeption verficht. Seine Gegner werden es schwer haben, sich seinem verbindlichen Charme zu entziehen.

Für den Posten des Vorsitzenden empfahl er sich nicht zuletzt, weil er selber noch nicht als Bildungsexperte abgestempelt ist, wie einige andere Mitglieder dieses Gremiums – Edding, Becker, Dahrendorf, Pfizer –, deren Wahl sogleich ein Programm bedeutet hätte. Ihn reizt die Aufgabe, verschiedenartige Experten – neben Geisteswissenschaftlern, Juristen und Theologen sitzen Gewerkschaftler, Industrielle, Handwerker und Kommunalpolitiker am runden Tisch – zu einem harmonischen Zusammenspiel zu bringen.

Erdmann hätte es um einiges leichter gehabt, wäre nicht auch diese Bildungskommission zu einem „Spiegelbild unserer pluralistischen Gesellschaft“ geraten. Entgegen den Vorstellungen ihres Erfinders, des baden-württembergischen Kultusministers Hahn, der den „gesamten Horizont des Bildungswesens ableuchten“ wollte, haben sich Lobby und Proporzdenken breitgemacht. Boshafte Spötter deklarierten die Kommission bereits als eine „Ständevertretung“. Bei der Auswahl der Kandidaten – die meisten wurden von den Landesregierungen, einige von der Bundesregierung benannt – sollte allein. der „geistige Rang“ des „unabhängigen Fachmanns“ maßgebend sein, aber es scheint, als hätten Politik, Wirtschaft und Kirchen darüber befunden, wem solcher Rang gebühre.

Professor Erdmann hofft dennoch, daß die Kommission brauchbare Ergebnisse erarbeitet. An Grundlagenmaterial fehlt es nicht: Da sind die ausgezeichneten Vorschläge des so unrühmlich gestrandeten Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen, die leider in den Aktenschränken der Ministerien verschwunden sind, die Expertisen des Bildungsökonomen Friedrich Edding, die Untersuchungen aus Hellmuth Beckers Institut für Bildungsforschung, die Publikationen Ralf Dahrendorfs, die Aufsätze von Frau Hamm-Brücher (die aus unerfindlichen Gründen nicht in die Kommission berufen wurde) und die Artikel Georg Pichts, der vor einigen Jahren Volk und Politiker mit dem Schlagwort „Bildungskatastrophe“ aus ihrem Dornröschenschlaf aufschreckte.

Sind die Ansichten in der Kommission auf einen Nenner gebracht (Minderheitsgutachten werden zugelassen), dann kommt das schwierigste Geschäft: die Auseinandersetzung mit der Regierungskommission, also den Kultusministern der Länder, den Vertretern der zuständigen Bundesministerien und der Kommunen, die alle bereits im Stadium der Vorplanung die Wünsche der Bildungsexperten an den harten Realitäten messen sollen. Erdmann erlaubt sich keine Illusionen: „Es geht letztlich um die banale Frage: Woher soll das Geld kommen?“ Erst nach dieser Konsultation des Geistes bei der Macht darf die Bildungskommission den Politikern in Bund und Ländern ihre Pläne empfehlen. Nur empfehlen, nicht aufzwingen – und darum zweifeln viele, ob diesem Expertengremium mehr Erfolg beschieden sein wird als dem Deutschen Ausschuß.