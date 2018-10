Inhalt Seite 1 — Ein Magier des Geldes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hjalmar Schacht, Magie des Geldes, Schwund oder Bestand der Mark, Econ-Verlag, Düsseldorf, 288 S., 20,– DM

Der Mann, dessen Name selbst bei einfachen Menschen als der eines Zauberers bekannt ist, veröffentlicht, fast neunzigjährig, seine Memoiren, genauer: einen weiteren Band seiner Memoiren. Die älteren unter uns kennen ihn aus seiner Zeit als Reichsbankpräsident der zwanziger Jahre, dann wieder unter Hitler, bis er 1939 vorerst von der öffentlichen Bühne verschwand, ehe er, vor dem Nürnberger Tribunal als Kriegsverbrecher angeklagt und später freigesprochen, 1945 wieder auftauchte. Sein Gesicht, der sprichwörtliche hohe „Schacht-Kragen“ hat sich Millionen Menschen eingeprägt, obgleich doch ein Reichsbankpräsident keineswegs zu den publizitätswirksamen Erscheinungen zählte. 1877 in Nordschleswig, geboren, um die Jahrhundertwende bereits promovierter Nationalökonom, hat er sich von seinem 25. Lebensjahr an mit dem Wesen des Geldes beschäftigt, ein Handwerkszeug, wie er schreibt, dessen Seele voller trunkenster Möglichkeiten sei.

Der selbstbewußte und geschickte Hüter der deutschen Währung zieht noch einmal ein Fazit seines Lebens: erste und zweite Inflation in Deutschland, Rüstungskonjunktur unter Hitler, persönliche Diffamierungen und Verfolgungen, schließlich 1953 der Aufbau eines eigenen Bankhauses in Düsseldorf, nachdem andere Städte ihm ein Domizilrecht verweigert hatten. Einer aber, der sich an leitender Stelle hinübergerettet hat aus der großen Katastrophe, der stets voller Argwohn allen Geldtheoretikern ins Gesicht blickte und der bei der Zurechnung persönlicher Verdienste keineswegs zimperlich ist. Wer erinnert sich nicht an jenen unerfreulichen Streit zwischen Hans Luther und Schacht in den Spalten der deutschen Presse der fünfziger Jahre, als es darum ging, den Magier von 1923, der die total erschöpfte und inflationierte Währung sanierte, festzustellen?

Der Bankier Schacht war zunächst Verbandssyndikus gewesen, ehe er in Berlin seine Banklaufbahn begann, in der er sich stets als Outsider füllte, aber als ein Berufener mit klarem Blick für die Tatsachen, abhold allen Theorien. Er selbst erwähnt die Bekanntschaft zu Georg von Siemens, der nie eine Banklehre mitgemacht hatte und dennoch zu einem bedeutenden, wirtschaftspolitisch aktiven Bankmann wurde. Sein norddeutscher Eigensinn machte ihn geeignet, in stürmischen Zeiten jenseits aller parteipolitischer Bindungen zum Hüter der Währung zu werden, die er erst stabilisierte und die er dann, Jahre später, in den Dienst der Hitlerschen Vollbeschäftigungspolitik stellte. Großen Wert legt Schacht freilich sei: jeher darauf, daß er die Hitlersche Rüstungsfinanzierung nach dem Erreichen des Vollbeschäftigungspegels (finanziert mit den legendären Mefo-Wechseln, also mit zusätzlichem, kaufkraftschaffendem Kredit) nicht mehr habe mitmachen wollen. Die Reichsbank wurde denn auch kurz vor Kriegsbeginn 1939 ihres zunächst weitgehend unabhängigen Charakters entkleidet und später in Personalunion mit dem Reichswirtschaftsministerium durch den Dilettanten Funk geleitet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg zählte Schacht zu denjenigen Namen, die bereits Legende waren und bei deren Nennung man sich stets etwas wunderte, daß ihre Träger noch lebten und erneut tätig wurden. Sein Stern als Währungsfachmann sank nun jedoch, seine verständliche Abneigung gegenüber einer früher zerstrittenen Wirtschafts- und Währungswissenschaft ließ ihn die Fortschritte in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung übersehen. Die schleichende Inflation, seit der Mitte der fünfziger Jahre betrachtet er als die dritte große deutsche Inflation; sein Buch entwickelt noch einmal seine Vorschläge, diese Inflation zu verhindern, um vornehmlich dem kleinen Sparer das Vermögen zu erhalten. Er selbst freilich ist es, der davor warnt, von einem „System Schacht“ zu sprechen, er plädiert vielmehr für eine kluge, elastische Währungspolitik, die wandlungsfähig bleibt und die wechselnde Situationen berücksichtigt. Im Unterton blieb Schacht freilich der große nationale Währungspolitiker, der sich meist stillschweigend am System der Goldwährung orientierte.

Skeptisch beurteilt er denn auch die Erfolgsaussichten einer koordinierten europäischen Wirtschafts- und Währungspolitik. Seine Argumente und Pläne, die er nach seiner Rückkehr aus Indonesien, wo er zwischenzeitlich als Berater fungierte, regelmäßig zu veröffentlichen trachtete, bilden ein Gemisch aus bitterer Polemik und einem meist betont privatwirtschaftlich-bankgeschäftlichem und weniger volkswirtschaftlichem Empfinden.

Die Währungstheorie unserer Tage ist über ihn hinausgewachsen, auch als praktikable Methodik. Die Stabilisierung der Währungen bildet heute, im Zeitalter von Massenkaufkraft und Hochindustrialisierung, ein weitaus schwierigeres Problem als die Geldschöpfung im Unterbeschäftigungsspielraum der dreißiger Jahre.