Rechtzeitig vor Beginn des 23. Moskauer Parteitages verschickte die Bundesregierung eine „Friedensnote“ an 115 Staaten der Erde. (Die beiden Chinas und drei Satelliten Pekings wurden übergangen.) Zweck der weltweiten Unternehmung: Den sowjetischen Propagandisten sollte der Anti-Bonn-Wind aus den Segeln genommen werden. Darum gab die Regierung Erhard, mit Zustimmung der Opposition, eigene Vorschläge zur Abrüstung und zur Ostpolitik bekannt:

Alle nichtnuklearen Staaten in den west-östlichen Militärpakten sollten, ebenso wie Bonn, auf die Herstellung von Atomwaffen verzichten und sich internationalen Kontrollen unterwerfen.

Die Zahl der Atomwaffen in Europa wird allmählich („stufenweise“) verringert, jedoch soll dieses Disengagement „bis zum Ural“ gelten, streng kontrolliert und mit den Fortschritten zur Wiedervereinigung gekoppelt sein.

Lieferungen spaltbaren Materials aus der Bundesrepublik an Länder außerhalb der Euratom werden international kontrolliert.

Bonn und die europäischen Nachbarstaaten verzichten in gegenseitigen Erklärungen auf Gewaltanwendung. (Mit diesem Plan unterläuft Bonn die Gefahr eines Nichtangriffspaktes zwischen NATO und Warschauer Pakt, an dem die DDR automatisch teilhaben würde.)

Bei Manövern auf beiden. Seiten des Eisernen Vorhangs sind militärische Beobachter der Bundeswehr oder der Ostblockstaaten zugelassen.

An einer Weltabrüstungskonferenz will sich Bonn beteiligen.

Zur Ostpolitik bietet die Note nichts Neues. Bonn besteht Polen gegenüber auf den Grenzen von 1957, erstrebt jedoch ein besseres Verhältnis zu diesem Nachbarstaat. Abermals erklärt die Bundesregierung, sie erhebe keine territorialen Ansprüche an die Tschechoslowakei. Das Münchner Abkommen, von Hitler zerrissen, habe für sie keine territoriale Bedeutung mehr. (Aber Bonn hat nicht, wie Prag es wünscht, das Abkommen für null und nichtig erklärt.)

Als Beweis für die Friedfertigkeit der Bundesrepublik wird angeführt, daß alle Kampf verbände der Bundeswehr der NATO, also einem Defensivbündnis, unterstehen. Bonn beharrt jedoch, auf einer Mitverantwortung an der nuklearen Verteidigung.

Die Skala der Reaktionen auf die Bonner Note reichte von „freundlich“ in Washington über „süß-sauer“ in Paris bis zu „frostig“ im Osten. TASS sprach, von einem „Propagandamanöver“. Die „New York Herald Tribune“ meinte: „Erhard ist so weit gegangen, wie er konnte, ohne sich seine eigene politische Kehle durchzuschneiden.“