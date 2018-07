Hollands Gewerkschaften machen nicht mehr mit

Von Harry Hoefnagels

In der Lohnpolitik ist der Stein der Weisen noch nicht gefunden. Auf der einen Seite ist es aus allgemein volkswirtschaftlichen Gründen unerläßlich, die Lohnbewegungen in die gesamtwirtschaftliche Entwicklung einzuordnen; auf der anderen Seite wirft eine gesamtwirtschaftliche Orientierung der Löhne sehr schwierige Probleme der Einkommensverteilung auf. In der vergangenen Woche berichteten wir über den Versuch der englischen Labour Party, über eine „Einkommenspolitik“ Löhne und Preise in den Griff zu bekommen. In dieser Ausgabe folgt nun der Bericht über ein anderes lohnpolitisches Experiment, das unter starker internationaler Beachtung in Holland gleich nach dem Kriege eingeleitet wurde, einige Jahre hindurch erfolgversprechend verlief, nun aber wohl als gescheitert angesehen werden muß. – Professor Dr. Harry Hoefnagels SJ liest Soziologie an der Philosophischen Hochschule Berchmanianum in Nijmegen (Holland) und am Institut Catholique de Paris.

Die holländische Lohnpolitik hat ihre Wurzel in den Wirren der ersten Nachkriegsjahre. Aber auch als der wirtschaftliche Notstand beseitigt war, wollte man die Einkommensentwicklung nicht einfach dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Man entschloß sich zu einem System, in dem die Regierung und die Spitzenvertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Lohnentwicklung rational regeln konnten. Man wollte damit nicht nur die wirtschaftliche Prosperität auf längere Sicht sichern, sondern auch bestimmte sozialethische Ziele verwirklichen: Arbeitsfrieden und eine gerechte Lohnkonstruktur.

Das ursprüngliche System, das bis 1959 funktioniert hat, war sehr einfach. Es waren keine anderen Lohnerhöhungen gestattet als diejenigen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in Form einer „Lohnrunde“ für die ganze Arbeitnehmerschaft festgesetzt wurden. Der Prozentsatz war für alle Branchen und Kategorien der gleiche und dieser wurde, nach den Prognosen des Zentralen Planungsbüros (Central Plan Bureau), im Einvernehmen mit den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden durch die Regierung festgesetzt.

Bedingung für das Funktionieren dieses Systems war, daß die Arbeitnehmer auf das Recht der freien Tarifverhandlung und auf den Streik verzichteten. Die Frage, wie das möglich war, verdient Beachtung; denn es handelt sich hier um einen Wesensbestandteil der holländischen Lohnpolitik.

Angst vor der Zukunft