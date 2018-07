Unser Reporter Heinz D. Stuckmann fährt jährlich 50 000 Kilometer mit dem Wagen – mehr als 4000 im Monat. Oft muß er irgendwo an der Autobahn essen oder dort übernachten. Trotzdem will er nicht darauf verzichten, auf diesen Fahrten wenigstens mitunter gut zu essen und angenehm zu schlafen. Hin und wieder möchte er sogar trotz eiliger Autobahnfahrt ein Feinschmeckerlokal besuchen – wie in den großen Städten.

Raststätten bieten dem Feinschmecker meistens nichts: für wenig Geld ein sauberes Zimmer und etwas für den leeren Magen. Stuckmann ist deshalb lange Zeit große Umwege gefahren, um Restaurants und Hotels zu finden, die seinen Wünschen entsprechen. So füllte sich im Laufe der Jahre sein kleines gastronomisches Notizbuch mehr und mehr. Er hofft sogar, im Laufe der Zeit am Hände der deutschen Schnellstraßen in Abständen von rund 40 Kilometern solche Restaurants und Hotels zu finden und sie für unsere Leser zu notieren und zu beschreiben.

Stuckmann meint, daß für ein gutes Essen zehn Kilometer Umweg (fünf hin, fünf zurück) und für eine angenehme Nacht 20 Kilometer Umweg (zehn hin, zehn zurück) zumutbar seien. Außerdem weiß er, daß man in diesen Häusern länger auf das Essen warten muß. Wem das zuviel Aufwand ist, soll in die Rasthäuser gehen.

„Marienbild“, Köln-Braunsfeld:

Das Restaurant – früher ein einfacher Vorort-Gasthof – zieht heute Gäste aus weitem Umkreis an. Die Speisekarte ist so vorzüglich, umfangreich und vielseitig (24 Seiten, 324 Gerichte), daß sie in Feinschmeckerkreisen ein beliebtes Sammlerstück wurde. Der Wirt bittet deshalb seit einiger Zeit, ihm wenigstens die Selbstkosten zu erstatten: zwei Mark. Die Gerichte, obwohl nicht zum Selbstkostenpreis auf der Karte, sind erheblich preiswerter als die vergleichbarer Küchen. Spezialität: Kleine, leichte Schlemmereien für denjenigen, dem „viel essen“ ein Greuel ist.

Der Umweg: vier Kilometer von der Autobahn Leverkusen–Frechen–(Aachen). Abfahrt Köln-Müngersdorf; fünf Kilometer von der Autobahn Köln–Aachen, über Autobahnkreuz West Richtung Düsseldorf, dann Abfahrt Köln-Müngersdorf.

Hotel „Lämmle“, Würzburg: