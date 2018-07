Inhalt Seite 1 — Im Geiste Hölderlins Seite 2 Auf einer Seite lesen

Werner von Trott zu Solz: Der Untergang des Vaterlandes. Dokumente und Aufsätze. Walter Verlag, Freiburg im Breisgau; 208 S., 9,80 DM.

Das Recht, das Wort Vaterland zu gebrauchen oder gar, wie es hier geschieht, auf die Titelseite eines Buches zu setzen, ohne sich damit der Lächerlichkeit einer anachronistischen Ideologie preizugeben, erwirbt sich ein Deutscher unserer Tage nur noch durch den Nachweis, daß er Mut und Entschlossenheit zu einem Martyrium im Geiste hat, dessen Schmerzdimensionen nicht leicht auszumessen sind. Man hat das Buch des im Sommer vergangenen Jahres plötzlich verstorbenen Werner von Trott zu Solz als das unanfechtbare Zeugnis dafür anzusehen, daß hier ein Mann den Willen gehabt hat, sich dieser Art von Martyrium auszusetzen, das unblutig und doch wie genau! fortführt, was die Männer des 20. Juli 1944 und unter ihnen sein Bruder Adam von Trott zu Solz auf höchst blutige Weise auf sich genommen haben.

Man braucht nur die Dokumente über die politische Tätigkeit des Verfassers in den ersten Nachkriegsjahren, die den ersten Teil des Buches ausmachen, nachzulesen, um zu gewahren, daß sich hier der Geist des deutschen Widerstandes noch ein letztes Mal in einer ursprünglichen, weder durch die Ideologie der demokratischen Umerziehung des Westens noch durch die des totalitären kommunistischen Ostens verdunkelten Weise ausgesprochen hat. Die Versuchung ist groß, und doch widerspräche es durchaus dem geschichtlichen Sinn des Verfassers, sich auszumalen, wie anders die Geschichte des Nachkriegsdeutschlands ausgesehen hätte, wenn das in den hier veröffentlichten Protokollen und dem Programm der Gesellschaft Imshausen sich abzeichnende gesamtdeutsche Konzept politisch zum Tragen gekommen wäre.

Gesamtdeutsch war dieses Konzept nicht nur im Sinne eines alle Zonen des damals gevierteilten Deutschlands umfassenden, alle gesellschaftlichen Schichten und Lebensbereiche unseres Volkes durchgreifenden Totalentwurfs, sondern tiefer noch im Sinne höchster Welterschlossenheit und Weltverantwortung. Man erwiese dem Verfasser einen schlechten Dienst, wenn man glaubte, diesen Entwurf als Rezept für unsere bereits chronisch gewordene politische Ratlosigkeit heute einfach übernehmen zu können, nachdem Deutschland diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs zwanzig Jahre hindurch einen Weg gegangen ist, der von ganz anderen Impulsen bestimmt war.

Werner von Trott gibt uns im Vorwort Auskunft darüber, warum diese großherzige Initiative gescheitert ist. Es zeigte sich nämlich sehr bald, daß sich immer weniger Deutsche fanden, die „noch nicht in den Kategorien der Militärregierungen dachten“ und daß statt dessen die Zahl derer immer größer wurde, die sich als „Repräsentanten der östlichen und westlichen Zonen in zunehmendem Maße in der Sprache der Besatzungsmächte bekämpften und in der eigenen immer weniger zu verständigen vermochten. Damit aber war der Verrat an dem Vaterland, dem der todesmutige Einsatz der Männer des 20. Juli gegolten hatte, bereits vollzogen. Es blieb dann nur noch der „Notstand des abseitigen Lebens“ (so der Titel des ersten, 1954 in der Zeitschrift „Der Brenner“ erschienenen Aufsatzes) der Weg in die Einsamkeit, die von Kleist und Hölderlin zu Nietzsche das Schicksal aller zu solchem Verrat nicht gewillten Deutschen war.

In dieser Abseitigkeit, die eingestandenermaßen ein von außen aufgedrungener „Notstand“ und darum nie so etwas wie eine Flucht ins Private war, vollzog sich nun, was eben das „Martyrium im Geist“ genannt wurde: die unerbittlich bohrende Reflexionsbewegung, die in fortschreitender Selbstprüfung dem deutschen, das heißt dem eigenen Gewissen bis in die letzten Schlupfwinkel einer lügenhaften Selbstbeschwichtigung angesichts einer so offenbaren geschichtlichen Schuld folgt. Wie wenig das mit dem in den Nachkriegsjahren an Deutschen nicht selten zu beobachtenden, nicht minder verlogenen Zug zur Selbstbezichtigung zu tun hat, zeigt sich darin, daß dieser Gang in die Bewußtseinstiefe der deutschen Schuld uns mit den gleichen Schritten in die Tiefe des Wissens von der deutschen Bestimmung führt.

Aber schon von deutscher Bestimmung zu reden, erscheint uns heute als Mißbrauch und schlecht verhüllte Täuschungsabsicht. Wir sind nach einer so schnellen Inflation hoher und höchster Worte des deutschen Selbstverständnisses mehr als mißtrausich geworden. Doch dieses Mißtrauen darf uns keinesfalls dazu verführen, nicht aufzumerken, wenn diese Worte plötzlich wieder mit dem ganzen Gewicht ihrer Wahrheit in unser ratloses Schweigen fallen.