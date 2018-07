Der, internationale Flugverkehr ... beschränkt sich in der Bundesrepublik auf die Flugplätze Frankfurt, Hamburg, München, Köln-Wahn, Düsseldorf, Hannover, Bremen, Stuttgart und Nürnberg. Zahlreiche Großstädte haben zwar moderne Flugplätze, werden jedoch von den Luftfahrtunternehmen gemieden, weil sich offenbar ein regelmäßiger Liniendienst mit diesen Städten nicht rentiert. Private Unternehmer hatten daher seit 1959 diese Lücke zwischen den internationalen Flugplätzen und denen der übrigen Großstädte, wie Münster, Kiel, Bielefeld, Lübeck, Kassel zu schließen versucht. Mit kleineren Maschinen wollten sie feste Verbindungen an den internationalen Flugverkehr schaffen.

In Mannheim wurde 1959 die „Deutsche Taxiflug“ gegründet, die erstmalig einen Bedarfsluftverkehr von Hamburg, Düsseldorf und Köln in entlegenere Städte und auch – vor allem im Sommer – auf die Nordseeinseln geschaffen hat. Es folgten die „Deutsche Nahluft“, die „Airlloyd“ und schließlich die „General Air“. Von diesen vier Gesellschaften konnte sich als einzige die „General Air“ in Hamburg durchsetzen. Diese Gesellschaft wird auch im kommenden Sommer einen Bäderflugdienst auf die Nordseeinseln Helgoland, Föhr und Wangerooge unterhalten. Von Emden aus will die ostfriesische „Lufttaxigesellschaft“ ebenfalls Luftsprünge auf die Inseln Wangerooge, Juist und Norderney unternehmen.

Ab 1. April also wird die „General Air“ eine Luftverbindung zwischen Hamburg und Helgoland herstellen: zwei Flüge täglich, um 8.30 Uhr und 15.30 Uhr von Hamburg und 10.45 Uhr und 18.00 Uhr von Helgoland. Die Flüge dauern jeweils 45 Minuten und kosten je Person 75 Mark für eine Strecke. Bei der Buchung eines Hin- und Rückfluges gibt es keine preisliche Vergünstigung, wie sie die übrigen internationalen Luftfahrtgesellschaften gewähren.

Am 14. Mai werden, laut Flugplan, die Strecken Hamburg–Kiel und Hamburg–Wangerooge einmal täglich beflogen. Die sechssitzige Maschine nach Wangerooge startet in Hamburg um 8.30 Uhr und ist in einer Stunde auf der östlichsten ostfriesischen Insel. Um 10.00 Uhr geht es zurück nach Hamburg. Der Preis für diesen Flug: 68 Mark für eine Strecke.

Der Zubringerdienst von Kiel nach Hamburg und zurück ist in erster Linie dafür gedacht, den Bewohnern der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt eine Verbindungsmöglichkeit an die Abflugzeiten der internationalen Luftverkehrsgesellschaften in Hamburg-Fuhlsbüttel zu bieten. Der Start in Kiel-Holtenau erfolgt daher bereits um 6.20 Uhr, die Landung in Hamburg-Fuhlsbüttel um 6.50 Uhr. Der Flugpreis beträgt für eine Strecke 38 Mark.

Die übrigen Verbindungen von Hamburg nach Westerland und Wyk auf Föhr, sowie von Helgoland nach Wangerooge werden vom 1. Juni an hergestellt. 10.00 Uhr Abflug Hamburg, 10.50 Uhr Landung Westerland. Der Flugpreis beträgt 85 Mark. Der Abflug in Westerland erfolgt um 11.20 Uhr, mit einer Zwischenlandung in Wyk auf Föhr (11.30 Uhr). Abflug Wyk auf Föhr 12.00 Uhr, Ankunft Hamburg 12.45 Uhr. Der Flug von Westerland nach Wyk auf Föhr kostet 20 Mark und der von Wyk nach Hamburg 74 Mark.

Die letzte Seebäderroute der „General Air“ ist schließlich die Verbindung Helgoland–Wangerooge zweimal, täglich. Der Abflug in Helgoland erfolgt um 9.30 Uhr und 16.30 Uhr, der Abflug von Wangerooge um 10.00 Uhr und 17.15 Uhr. Die Flugdauer beträgt jeweils 15 Minuten, der Flugpreis 35 Mark,

Der Luftverkehr bei „Bedarf mit festen Zeiten“ bedeutet, daß die flugplanmäßigen Maschinen nur dann fliegen, wenn mindestens ein Platz gebucht worden ist. Jeder einzelne Fluggast geht daher kein Risiko ein, eventuell nicht befördert zu werden, falls er nur allein für einen planmäßigen Flug gebucht hat. Jan Kurzok