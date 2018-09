Von Petra Kipphoff

Schwierigkeiten bei der Ankunft in Zürich: Man war gefaßt darauf, mit der Landessprache in Konflikt zu geraten, aber dann ist alles ganz anders; die sprachlichen Komplikationen liegen auf unerwarteter Ebene.

Man entnahm zum Beispiel einem Plakat, daß Stephan Hermlin aus Berlin-Ost in diesen Tagen in Zürich erwartet wurde, und fand das doch recht erstaunlich. Stefan Heym war eine Woche vorher nicht einmal bis West-Berlin gekommen, andere Schriftsteller waren gerüffelt, ermahnt, beschuldigt worden. Und unter diesen Umständen sollte Hermlin die Reise nach Zürich genehmigt werden?

Am nächsten Tag fragte ich: War Hermlin da? Wer hat ihn gesehen? Ja, war der Hermlin eigentlich dagewesen? Genau wußte es niemand, auch von denen nicht, die es hätten wissen können. Und: ist denn das so wichtig? Allmählich stellte es sich dann heraus: Ja, Hermlin war in der Tat dagewesen, etwas schwach besucht die Lesung, gesprochen hatte ihn auch so recht keiner.

Ein glückliches Land, in dem die Poesie Poesie bleibt und die Politik Politik (es sei denn, es geht um die Wahl des Zürcher Stadtpräsidenten – da wird selbst die weltberühmt nüchterne Neue Zürcher Zeitung temporär poetisch).

*

Zürich wollte Dada feiern, wollte jene Männer ehren, die einst in der "Meierei" in der Spiegelgasse das "Cabaret Voltaire" gründeten und die, wie das Vor-Dada-Manifest von 1915 sagt, eigentlich nicht viel mehr als "prachtvoll frech" sein wollten, aber das Glück hatten, von erstaunten Zuschauern für eine neue Kunstrichtung gehalten zu werden. Was am Anfang noch neben aller kessen Pose Auflehnung, Protest und Suchen nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten in der Kunst sein mochte, wurde bald zum großen Rummel, und Hugo Ball, Hauptgründer der Bewegung, war so ehrlich, bereits am 11. April in seinem Dada-Tagebuch zu notieren: "Man soll aus einer Laune nicht eine Kunstrichtung machen."