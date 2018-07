Inhalt Seite 1 — Morbide Eleganz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gottfried Sello

Monströs und makaber sind Vokabeln, die dem Betrachter vor Wunderlichs Bildern einfallen. Wenn die Feiertage vorbei sind, dann krabbelt einen wieder der Ekel an, hat unser Pastor in der Weihnachtspredigt gesagt. Igittigitt, sagte die Dame, als sie Wunderlichs „Leda“ ins Auge faßte. Provokationsästhetik, sagte Max Bense als er die Ausstellung von Paul Wunderlich im Kubus zu Hannover eröffnete.

Was oder wen provoziert Wunderlich? Den Pastor, den Staatsanwalt, die Wohlstandsgesellschaft? Wunderlich ist ein viel zu intelligenter und gebildeter Künstler, um sich in der abgenutzten Pose des Bürgerschrecks zu gefallen. Das widrige Gefühl, das zugegebenermaßen manche seiner Blätter auslösen, ist von optimistischen Interpreten als ein Akt moralischer Provokation verstanden worden. Der Mensch steht allerdings im Zentrum seines Schaffens. Der Mensch reduziert auf seine Körperlichkeit. Das ist in der Geschichte der Kunst nicht eben unüblich.

Mens sana in corpore sano: Die Künstler haben die menschliche Gestalt idealisiert, ihre Schönheit gepriesen. Wunderlich hat einen negativen Hymnus angestimmt. Der Körper in seiner Verweslichkeit, corpus delicti. Das Fleisch verwelkt und verdorrt, sagt der Prediger. Hat Paul Wunderlich solches gewollt und es bewerkstelligt, Bilder der Vergänglichkeit zu produzieren, den Menschen mit einer Mahnung, einem memento mori zu konfrontieren?

Die Frömmigkeit bedient sich verschlagener Mittel und kleidet sich zuweilen in einen Wolfspelz, wenn es gilt, das Heil der Seele zu retten. Aber Wunderlich ist dieser Bußprediger doch wohl kaum, auch wenn er dem „Spiegel“ erklärt hat, seine Bilder seien ein „Pandämonium der Kläglichkeit menschlicher Existenz“. Gewiß wird der Körper seines blühenden Fleisches entkleidet und allerlei Degoutantes aufgedeckt. Gerippe und Gedärme werden sichtbar. Aber Wunderlichs enthäutete Wesen gerieren sich höchst munter, in aller ihrer Hinfälligkeit bewahren sie eine morbide Eleganz. Nichts haben sie mit den Skeletten mittelalterlicher Totentänze gemein. Ihre Wahlverwandten finden sie eher im fin de siècle.

Wunderlichs graphisches Oeuvre, in Hannover vollständig präsentiert und in einem Gesamtkatalog dokumentiert – im Verlag der Galerie Dieter Brusberg, die gleichzeitig in ihren eigenen Räumen im Erd- und Kellergeschoß des Kubus Gemälde und Gouachen von Wunderlich zeigt – bietet für diese Haltung, die keinerlei moralische Ambitionen verrät, genügend Beispiele. „Le petit déjeuner“: eine quasimenschliche Figur erhebt sich aus bequemem Sessel und tritt an den zierlichen Frühstückstisch, wo ihm ein ähnlich geartetes Wesen mundgerecht serviert wird. Gerippe treffen sich zu „Flirt“ und „Twist“. Der Torso eines „Messerwerfers“ tritt in Aktion. Sie erscheinen selten isoliert. Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei – dies gilt auch für Wunderlichs Figurationen, die in bewundernswerter Variabilität zueinander und miteinander in Beziehung treten. Die Körperlichkeit, wie kläglich, welk, hinfällig und deformiert sie beschaffen sei, ist auf den Partner angewiesen. Lust, Unlust, Wollust sind die Motive, an denen Wunderlich monomanisch festhält.

Von dieser Seite seines Schaffens hat sich in der Tat der Staatsanwalt provozieren lassen und Wunderlich in Strafe genommen. Das war 1960, in der Hamburger Ausstellung am Dragonerstall, es ging um den Zyklus „qui s’explique“, in dem Wunderlichs extrem verfremdete Figuren den Liebesakt persiflieren. Der Zyklus wurde nur hinter dem Vorhang gezeigt und nichtsdestotrotz als obszön beschlagnahmt. In der Literatur gehört die Frage Kunst oder Pornographie zum ständigen Geschäft der Kritiker. In der Bildenden Kunst war sie seit Menschengedenken nicht mehr aufs Tapet gekommen, wahrscheinlich nicht einmal wegen einer hier herrschenden größeren Toleranz, sondern weil die Malerei das Interesse am Gegenstand überhaupt und speziell am Akt verloren hatte. Und da wir so lange keine Gelegenheit gehabt hatten, über Kunst und Moral, über Grenzen und Bedrohung der Freiheit zu diskutieren, wurde damals der Fall Wunderlich in der gesamten Presse ausgiebig erörtert. Man kann das jetzt im Werkkatalog nachlesen, den Strafbefehl und Wunderlichs knapp und souverän abgefaßte Entgegnung: „Ich ziehe es vor, zu arbeiten anstatt zu prozessieren.“ Auch seinen vom November 1965 datierten Antrag auf Tilgung der Strafe und Freigabe der Blätter – ein Berliner Oberstaatsanwalt hat dem Antrag kürzlich stattgegeben. Die inkriminierten zwölf Lithographien sind im Oeuvre-Katalog abgebildet, aber in Hannover nicht ausgestellt. Ein Exemplar des Zyklus befindet sich im „Museum of Modern Art“ in New York.