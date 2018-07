In sechseinhalb Monaten muß Bundesverteidigungsminister von Hassel erneut wegen des Starfighters Rede und Antwort stehen. Der Bundestag hat den Minister einstimmig aufgefordert, dem Verteidigungsausschuß bis zum 15. Oktober ausführlich über Stand und Erfolg aller Maßnahmen zu berichten, welche die Flugsicherheit des Starfighter-Waffen-Systems und die Sicherheit des fliegenden Personals verbessern sollen. Vorsorglich betonte der Minister im Parlament, das NATO-Luft-Kommando in Fontainebleau rechne mit fünfzehn bis zwanzig Unfällen auf 100 000 Flugstunden. Eine Entlastung auf dem Vorwege kann die angebliche NATO-Rechnung aber kaum sein.

Aus der Starfighter-Debatte ergab sich klar, daß mit der fortschreitenden Umrüstung der Luftwaffengeschwader auf die F-104 G und der steigenden Zahl von Flugstunden auch die Abstürze zunehmen. Daher kann Hassel nur bedingt auf einen Rückgang der Unfallzahlen hoffen; denn die verspäteten Vorkehrungen allein, die jetzt auch von ihm als unumgänglich angesehen werden, machen die Bedienung des Jagdbombers nicht einfacher und die Piloten nicht routinierter.

Die Vielfalt der angekündigten Verbesserungen beweist, wie unvollkommen der Führungsstab der Luftwaffe seit 1962, als das erste Starfighter-Geschwader in Dienst gestellt wurde, die Entwicklung vorausberechnet und verfolgt haben muß. Erst Mitte 1965 teilte das Ministerium die monatelang vorgetragenen Bedenken der Öffentlichkeit. Zuvor hatte es stets mit Ausflüchten und Beschwichtigungen reagiert. Im November 1965 wurde ein „Arbeitsstab F 104“ gebildet, der Ende 1964 aufgelöst worden war, weil alle Fachkräfte der Meinung waren, man habe die F 104 „im Griff“. Am 1. Februar 1966 wurde für den Starfighter beim Führungsstab ein Referat Flugsicherheit und Unfallverhütung eingerichtet.

Mit rund drei Dutzend Maßnahmen konstruktiver, technischer, personeller und logistischer Art sollen Maschinen und Piloten nachträglich fit gemacht werden. Die Fülle der Änderungen und Verbesserungen erweckt, den Eindruck, als werde der Starfighter in der Bundesrepublik nicht schon seit 1961, sondern erst seit 1965 geflogen. Der Lockheed-Schleudersitz, lange Zeit als ausreichend gepriesen, bedarf stärkerer Raketensätze, damit der Stuhl höher geschleudert und der Fallschirm schneller geöffnet wird. In diejenigen Starfighter, mit denen demnächst in Lagerlechfeld Raketenstarts versucht werden, wird er gar nicht erst eingebaut. Aus Sicherheitsgründen soll ein Martin-Baker-Sitz verwendet werden, dessen Leistungsstand Lockheed nach Auskunft des Ministeriums erst später in diesem Jahr erreichen könnte.

Der SPD-Abgeordnete Hans Iven gab seinen Beitrag zur Starfighter-Debatte nur noch zu Protokoll, weil sich das Plenum am Abend schon stark gelichtet hatte. Er wollte sagen: „Was mich aufs höchste bedrückt, ist die Tatsache, daß uns, den Abgeordneten, immer wieder der C-2-Sitz als die bestmögliche Lösung hingestellt wurde. Ich frage, warum hat man uns die Statistiken über die tatsächlichen Ausschüsse mit den verschiedenen Schleudertypen und die dabei erzielten Rettungschancen nicht vorgelegt? Warum hält man an einer Lösung fest, die vielleicht einmal richtig war, aber im Licht neuerer technischer Entwicklungen nicht mehr die bestmögliche Lösung ist, um das Leben unserer Piloten zu schützen?“

Das Schubdüsen-Notschließ-System, das Bugradfahrwerk und das Nachbrennersystem werden auf Grund von Unfallerkenntnissen verbessert, obwohl es angeblich keine typischen Absturzursachen gegeben hat. Auch verbesserte Jet-Stopp-Fanganlagen werden erprobt, und Flugdatenregistriergeräte, die zusätzliche Aufschlüsse über Flugbetrieb und Unfallursachen geben können, werden zur Zeit geprüft. Die Startbahnen wurden bereits mit einem Anti-Rutsch-Belag versehen, der Bau von Unterstellhallen beginnt. Bis zum nächsten Winter sollen alle 42 Maschinen jedes Geschwaders unter ein Dach gerollt werden können.

Die Luftfahrtindustrie übernimmt zur Entlastung des Bundeswehrpersonals die Materialerhaltungs- und Instandsetzungsstufen 3 und 4 und wird mehr als bisher an Unfalluntersuchungen beteiligt.