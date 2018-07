Olympiade des Humors

In Valencia, so möchte man meinen, wird in diesen Tagen manch ein Tourist lauschend verhalten: Schallendes Gelächter auf Straßen und Plätzen wird ihn verwirren. Nämliches Geräusch ist freilich nicht dem Zufall zu verdanken. Findet doch in dieser Stadt augenblicklich die „Olympiade des Humors“ statt, an der Dichter, Maler, Bildhauer, Photographen, kurzum alle Zeitgenossen, von denen die Stadtverwaltung annimmt, sie hätten Humor, teilnehmen dürfen. Ärgerlich nur, daß letztere Eigenschaft heutzutage nicht mehr umsonst zu haben ist: Am 19. März, dem Fest des heiligen Joseph, werden die Sieger just wie die Büttenredner am schönen Rhein beachtliche Geldpreise erhalten. Was wiederum die Frage auf wirft: Wie aber will man das Gelächter honorieren?

Der „Gläserne“

Geheimwaffe der Bundesbahn im Kampf um die Gunst des Publikums ist der „Gläserne Zug“. Er ist in München stationiert und erfreut sich größter Beliebtheit. Aus diesem Grunde soll er 1966 neue Ziele wie Hamburg, Königswinter, Bonn und Neustadt an der Weinstraße ansteuern. Im vergangenen Jahr zählten 11 000 fröhliche Menschen zu den Gästen des „Gläsernen“.

Was kostet ein Schritt?

Die 112 wetterharten Sommer- und Winterbergführer in Vorarlberg haben weniger aus geselligen denn aus geschäftlichen Gründen einen Berg- und Skiführerschein ins Leben gerufen. War es doch auf diese Weise möglich, jenen neuen Bergführertarif auszuarbeiten, den selbst Fachleute als „revolutionär“ bezeichnen. Es ist allerdings anzunehmen, daß in diesem Fall „revolutionär“ mit „kompliziert“ verwechselt wurde. Der neue Tarif beruht nämlich auf einem Punktsystem, der dem Ermessen des einzelnen Bergführers großen Spielraum läßt. Künftig braucht er sich nicht mehr mit Festpreisen abzugeben, sondern kann den Schwierigkeitsgrad jeder Tour mit Punkten bewerten. Wieviel Punkte kostet wohl ein Schritt?

Urlaub für den Garten