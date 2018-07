Inhalt Seite 1 — Städtebau-Wettbewerb gegen die Langeweile Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es müsse Spaß machen, in einer Siedlung zu wohnen, sagt Professor Konrad Sage, der Präsident des Bundes Deutscher Architekten. Goldenes Wort, Platitüde, Binsenwahrheit? Nach dem, was der Städtebau in den vergangenen zwanzig Jahren zuwege gebracht hat, ist es schon beinahe verdienstvoll, sich solcher Allerweltsweisheiten zu erinnern. Das Wohnen soll Spaß machen – aber wie erreicht man das?

Eine Antwort darauf soll ein Wettbewerb geben, bei dessen Ausschreibung sich zum erstenmal zwei Großunternehmen zusammengetan haben: die Unternehmensgruppe Neue Heimat und der Bund Deutscher Architekten (BDA). Neu ist vor allem, daß Sach- und Fachpreisrichter von Anfang an zusammenarbeiten und sich bereits um die genaue Formulierung der Wettbewerbsaufgabe kümmern – ehe sie den Teilnehmern übergeben wird. Neu ist nicht zuletzt, daß die Juroren sich selber an der Aufgabe versuchen wollen und sich also nicht erst, wie es meist geschieht, am Tage des Preisgerichts damit flüchtig bekanntmachen werden.

In diesen Tagen werden die ersten Wettbewerbsunterlagen versandt.

Das Bündnis zwischen Superbauherr und Architektenbund gilt der Suche nach so etwas wie dem Modell einer nicht nur gut funktionierenden, sondern auch einer lebendigen, einer städtischen Siedlung. Nach soviel erlebten Begriffen wie Verödung, Vereinsamung, Sterilität, Langweiligkeit in den neuen Siedlungen unserer Städte klingt das beinahe wie eine Himmelsbotschaft. Immerhin ist dabei bemerkenswert, daß im Zeitalter der Experten nicht Fachbücher von Experten Diskussionen ausgelöst haben, sondern die leidenschaftlichen Bücher von Außenseitern. Inzwischen gibt es wohl keinen Architekten und keinen Städtebauer mehr, der die Namen der amerikanischen Journalistin Jane Jacobs und des deutschen Professors für psychosomatische Medizin Alexander Mitscherlich nicht kennt. Hinzu kommen zahlreiche soziologische Untersuchungen, die in den letzten Jahren von sich reden gemacht haben, weil sie Unbekanntes zutage gebracht und Vorurteile zurechtgerückt haben. Es wundert nicht, daß die Namen dieser Kritiker auch bei der öffentlichen Erörterung des Wettbewerbs genannt wurden.

Ob diese Kritiken, Erkenntnisse, Anregungen nun auch in die Praxis umgesetzt und couragiert verarbeitet werden, bleibt bis zu dem Augenblick fraglich, wo eine neue Konzeption sichtbar wird. Ein Anfang könnte immerhin aus der Zusammenarbeit von BDA und Neuer Heimat entstehen. Ziel dieses Wettbewerbes nämlich ist, „für den Kern einer neuen Großwohnanlage Lösungen zu finden, die ein reges städtisches Leben in all seinen Gestalten ermöglichen“. Das Zentrum, so heißt es ausdrücklich, soll auch „das gesellige und kulturelle Leben fördern“. Bemerkenswert ist deshalb, daß nicht nur bestimmte Gebäude verlangt werden wie Schulen, Kindergärten, Jugendheim, Ladenzentrum, Gewerbebetriebe, Post, Bank, Gaststätten, Bücherei, Bauten für alte Leute, sondern daß es ausdrücklich heißt: es solle ferner all das eingeplant werden, „was den Wettbewerbsteilnehmern als notwendig erscheint, um die gestellte Aufgabe zu erfüllen“ – die Aufgabe nämlich: auch gegen die Langeweile zu bauen. Konkretes Versuchsobjekt für den Ideen-, später Bau Wettbewerb, ist die „Großwohnanlage Ratingen“ bei Düsseldorf mit 4500 Wohnungen.

