Mühsam sucht Moskau nach neuen Wegen

Von Hansjakob Stehle

Schon zu Beginn des XXIII. Moskauer Parteitages hat sich gezeigt, daß zehn Jahre nach der großen Abrechnung mit dem stalinistischen Herrschaftssystem eine Auferstehung des Diktators nicht zur Debatte steht; allerdings auch nicht sein drittes Begräbnis. Der Mann, der nun von der Tribüne des großen Konferenzsaals im Kreml den Ton angibt, fühlt sich weder zum neuen Bilderstürmer noch zum Anwärter auf die Alleinherrschaft berufen.

Leonid Breshnew zeichnete mit der trockenen Behäbigkeit eines Nachlaßverwalters die Lage des sowjetischen Imperiums. Es war kein rosiges Bild, auch kein düsteres, eher ein graues Gemälde. Was den Sowjetführern am meisten Kopfzerbrechen verursacht, blieb unerwähnt: die vergebliche Suche nach neuen Herrschaftsformen, mit denen die absolute Macht der Partei wieder gefestigt und gesichert werden könnte. Ein Instrumentarium, das die individuellen, humanen Kräfte nicht ersticken würde: jene Kräfte, die den Fortschritt, auch den technischen, ermöglichen und die jeglicher Reglementierung desto heftiger widerstreben, je unentbehrlicher sie für die politische Machtbehauptung selber sind.

Parole: keine Experimente

Dieses Dilemma kennzeichnet den Moskauer Parteikongreß. Es äußert sich nicht nur in Ziffern des – unerfüllten – Siebenjahresplanes, es spiegelt sich auch in den heftigen Diskussionen unter den sowjetischen Intellektuellen und Künstlern wider, im Streit der Funktionärs- und Managergruppen, in der allgemeinen Gärung, von der die Sowjetgesellschaft heute ergriffen ist. Waren in der Ära Chruschtschow als Gegenthese zu Stalins System noch einmal "perfekte" kommunistische Antworten verkündet worden, Rezepte für alle Fragen des Lebens und der Politik, so scheint es heute nur noch ein mühsames Suchen nach Wegen, Auswegen und Umwegen zu geben. "Keine Experimente" – so könnte die Parole dieser Politik lauten, in der taktische Vorsicht oft nur Ausdruck von Unsicherheit ist.

Auch das ideologische Vakuum, das Stalin hinterließ und das Chruschtschow noch einmal mit Theorien vom Gulasch-Kommunismus und revolutionär klingenden Stilübungen zu füllen versucht hatte, ist erst bei diesem Parteitag offenbar geworden. Das Vakuum zeigt sich in dem Schwund an weltrevolutionärem Elan, an Führungsautorität im Lager der Verbündeten und, nicht zuletzt, in dem unausgesprochenen und fast schon mechanischen Drang der Sowjetpolitik, sich trotz aller Widerstände mit westlichen Partnern zu arrangieren: mit dem konservativen de Gaulle und möglichst sogar mit den Amerikanern – und sei es nur, um die gefürchteten Deutschen zu isolieren.