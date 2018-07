Inhalt Seite 1 — Ulbrichts zweiter Brief Seite 2 Auf einer Seite lesen

Deutsche Sozialdemokraten und Kommunisten haben sich in ein gesamtdeutsches Abenteuer eingelassen, von dem bisher keine Seite weiß, wie es ausgehen wird. SPD und SED haben begonnen,Monologe auszutauschen. Aber ihr Briefwechsel könnte zur gesamtdeutschen Diskussion über die Zonengrenze hinweg eskalieren – zur ersten in der Geschichte der deutschen Teilung. Noch scheint sich keiner der Partner darüber im klaren, ob er diese kaum vorhergesehenen Konsequenzen eines propagandistischen Scharmützels tatsächlich wagen darf.

Angst vor der eigenen Courage regte sich in der SED-Führungsgruppe schon, bevor der erste Brief die sozialdemokratischen "Genossen" erreicht hatte. Die Honecker-Gruppe im Politbüro warnte rechtzeitig vor einem Vorstoß ins Ungewisse. Walter Ulbricht setzte sich jedoch dieses Mal gegen seinen Kronprinzen und Rivalen durch. Nach seiner Krankheit – während der die Diadochen walteten, als sei der SED-Chef bereits abgetreten – hat Ulbricht deutlich gemacht, daß er die Richtlinien zumindest in der sogenannten "nationalen Frage" weiter zu bestimmen beabsichtigt.

Diese Richtlinien müssen freilich auch den in revolutionärer Taktik geschulten Funktionären kompliziert und nicht ganz ungefährlich erscheinen. Hauptziel der kommunistischen Deutschlandpolitik war und ist: die Bundesrepublik nach Osten und möglichst auch nach Westen zu isolieren. Darum geht die Agitation gegen das "revanchistische und militaristische Westdeutschland" auch mit unverminderter Heftigkeit weiter. Plötzlich aber streckt man jenen, die bislang als Unteroffiziere des "aggressiven Monopolkapitals" galten – der "rechten SPD-Führung" – die Genossenhand entgegen.

Es ist nicht anzunehmen, daß Ulbricht die Illusion hegte, die Sozialdemokraten würden einschlagen. Er muß sich auch über die innenpolitischen Folgen im klaren gewesen sein. Er riskierte die Verwirrung in den eigenen Reihen – um außenpolitischer Rücksichten willen. Denn während sich die SED mit kleinen Erfolgen um die Abkapselung Bonns bemühte, trieb sie selber immer weiter in eine gefährliche Isolierung. Die Kritik an der Innen- und Außenpolitik der DDR ist in den osteuropäischen Staaten lauter geworden. Nicht nur Bonn, sondern auch Ostberlin gelten hier als Störenfriede in Europa. Und die SED muß fürchten, daß in den Bruderparteien die Diskussion um eine mögliche Liquidierung des kommunistischen Teilstaates bei einer Neutralisierung Gesamtdeutschlands aufs neue beginnt.

Ulbricht wollte mit seinem ersten Brief an die SPD Verständigungsbereitschaft dokumentieren.

Er folgte damit zugleich den in Moskau ausgegebenen Volksfrontparolen, obgleich man in der SED weiß, daß das italienische und französische Modell nicht auf die Bundesrepublik übertragbar ist. Er durfte aber hoffen, Verwirrung unter den Sozialdemokraten zu schaffen und möglicherweise SPD und CDU auseinander zu manövrieren.

Die Bonner Reaktion hat die SED überrascht. Das Politbüro tagte nach dem Eintreffen der sozialdemokratischen Antwort in Permanenz. Die Opposition gegen Ulbricht sah sich bestätigt und forderte den Abbruch des Experiments.