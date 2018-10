Inhalt Seite 1 — Ungelöste Rätsel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Alain Murcier: Was will de Gaulle, die Sphinx Frankreichs? Wolf Freiherr von Tücher Verlag, Diessen am Ammersee; 160 Seiten, 3,90 DM.

Der Autor stellt im Titel seines Buches eine Frage, ohne sie ganz zu beantworten. Aber er führt uns näher an die Lösung des Rätsels heran. Mit Recht nennt er den General eine Sphinx, deren Antworten auf die Fragen, die man an sie richtet, nicht immer klar sind. Aber Murcier glaubt, man solle den Weg sorgfältig prüfen, den der General einschlägt. Freilich, so meint auch Murcier, wählt de Gaulle nicht die sichere Landstraße, sondern einen kaum erforschten Seeweg, der höchstens durch einige Bojen bezeichnet wird. Er ist in vielem reaktionär, er schaut ein wenig zu sehr in die Vergangenheit; aber wer ihm folgt, wird bald sehen, daß der Blick in die Zukunft nicht versperrt ist. Auch das Europa der Vaterländer wird die westliche Solidarität wahren: Die Deutschen sollten nicht vergessen, daß viele Franzosen noch immer die Teilung für ein glückliches Ereignis halten. Niemand kann so wie der General sie davon überzeugen, daß die Wiedervereinigung eine europäische Notwendigkeit ist. gri

Westeuropa

Gerda Zellentin (Herausgeber): Bibliographie zur Europäischen Integration. Europa-Union-Verlag, Köln; 209 Seiten, 11,80 DM.

Den Leuten vom Fach“ ist sie bekannt, den an der Sache außerdem Interessierten soll die zweite Auflage dieses Buches angezeigt werden. Sie enthält, gegliedert nach Sachgebieten (zum Beispiel Studien zum europäischen Föderalismus, europäische Institutionen, Stellung der verschiedenen nationalen Parteien zu Europa), die wichtigsten Buchpublikationen zu Theorie, Geschichte und Politik der westeuropäischen Einigungsbemühungen. Zu betonen ist dabei die Tatsache der Auswahl: Gerda Zellentin, eine der besten westdeutschen Spezialistinnen auf dem Gebiet, hat sich bewußt auf die wirklich brauchbaren und empfehlenswerten Arbeiten konzentriert, die allein schon zahlreich genug sind, und auf die Beschränkung auf die westeuropäische Integration: die wenigen Titel „Zusammenschlüsse im Ostblock“ dürften diesem Bereich kaum gerecht werden. – Kurz: ein wichtiges Hilfsmittel für denjenigen, der sich zuverlässig informieren will über die wichtigsten Bücher zu irgendeinem Problem der westeuropäischen Gemeinschaft.

F.K.

Notstand