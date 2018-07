Von Diether Stolze

Es ist fast wie in den Tagen des großen Goldrausches: Arbeitskräfte sind knapp und werden hoch bezahlt, neue Firmen werden am laufenden Band gegründet, die Profite wachsen immer schneller, tüchtige Unternehmer und wagemutige Spekulanten können in wenigen Wochen ein Vermögen erwerben. Kalifornien, das Land mit dem höchsten Lebensstandard innerhalb der USA, wird noch reicher. Reich durch Krieg, reich durch Vietnam.

Für die Industrie an Amerikas Westküste bedeutete die Verschärfung des Krieges in Südostasien den Beginn, eines großen Booms – und die Manager in Kalifornien sind ehrlich genug, – das offen zuzugeben. Einer von ihnen bekannte in einem Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin Newsweek: „Die wirtschaftlichen Folgen der Eskalation sind für uns die Schlagsahne auf dem Kuchen.“

Die Rüstungsfirma Norris-Thermador (Los Angeles) nennt Zahlen: Sie liefert jeden Monat 500 000 Stück 2,75-inch-Raketen und 40 000 Bomben nach Vietnam. Der Gewinn des Unternehmens ist in den letzten sechs Monaten um nicht weniger als 155 Prozent gestiegen. Der 35jährige Präsident von Morris kommentierte das Rüstungsgeschäft: „Natürlich verdienen wir gut, aber unser Land braucht Bomben, und wenn wir sie nicht produzieren würden, dann würde es ein anderer machen...“

Fast ebenso schnell wie bei den Munitionsfabriken steigen die Gewinne in der Flugzeugindustrie. Die Firma United Aircraft (Düsentriebwerke, Hubschrauber) meldete für 1965 ein Gewinnplus von 70 Prozent. Die Lockheed-Flugzeugwerke, mit Verteidigungsaufträgen im Wert von 1,7 Milliarden Dollar der weitaus wichtigste Geschäftspartner des Pentagon, können sich Hoffnung machen, weiterhin große Stückzahlen des Starfighters zu bauen – in Vietnam scheint sich die Maschine zu bewähren. Aber schon heute fehlen Lockheed 2000 Arbeiter, so daß immer mehr Aufträge an kleinere (zum Teil über Nacht neugegründete) Firmen weitergegeben werden müssen.

Der Vietnam-Boom beschränkt sich jedoch keineswegs auf die Rüstungsindustrie. Die großen Reedereien in San Franzisko haben zum erstenmal seit dem Koreakrieg wieder Hochkonjunktur: das Verteidigungsministerium hat mehr als 100 Handelsschiffe gechartert, darunter 87 der seit dem Zweiten Weltkrieg „eingemotteten“ Liberty-Schiffe. Und die Frachtraten werden noch zusätzlich durch die umfangreichen Getreidelieferungen nach Indien hochgetrieben.

Ein glänzendes Geschäft machen auch die Fluggesellschaften, die täglich 220 Tonnen Luftfracht nach Südvietnam befördern: die Seabord World Airlineszum Beispiel haben ein Drittel ihrer Kapazität für Nachschub-Flüge zur Verfügung gestellt, was immerhin ausgereicht hat, den Gewinn 1965 fast zu verdoppeln. Und die pharmazeutische Industrie berichtet: Der Verkaufspreis von Chinin ist wegen der großen Nachfrage von 35 Cents je Unze im Jahr 1964 bis heute auf 3,25 Dollar gestiegen.