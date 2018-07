Von Thomas Regau

„Wir brauchen die Meldepflicht, damit kein körperlich oder geistig behindertes Kind seinem Schicksal überlassen bleibt.“ Mit diesem Satz verteidigte Bundesgesundheitsministerin Schwarzhaupt einen Gesetzentwurf, der zur Zeit im Bundesministerium des Inneren ausgearbeitet wird. Das Gesetz soll es den Eltern zur Pflicht machen, schwere körperliche oder geistige Schäden ihrer Kinder sofort dem Gesundheitsamt zu melden – um der Kinder willen. Der Entwurf hat viel Zustimmung, aber auch heftige Kritik gefunden. Scharfen Widerspruch erhebt auch unser Mitarbeiter, der Arzt Thomas Regau. Seine Argumente basieren nicht zuletzt auf Erfahrungen, die er als Psychiater gemacht hat. Wir stellen seinen Beitrag zur Diskussion.

Die Diskussion, die um die geplante gesetzliche Meldepflicht körperlich oder geistig behinderter Kinder entbrannt ist, zeigt wieder einmal, mit welchen Emotionen (statt Informationen) und mit welchen Denkfehlern hierzulande argumentiert werden kann. Der Psychologe hat den Verdacht, daß den meisten Diskutanten die Thalidomid-(„Contergan“)-Katastrophe noch in den Knochen sitzt und daß sich manche Amtspersonen mit dem Aufbau einer exakten Kartei nur ein vorsorgliches Entlastungszeugnis für künftige Fälle schaffen wollen.

Was kann die Meldepflicht mißgebildeter Kinder bessern? Jedenfalls das meiste nicht, was heute zu ihrer Begründung angeführt wird.

Von allen Seiten wird versichert, daß „kein demokratischer Gesundheitspolitiker“ mit der Meldepflicht einen Behandlungszwang verbinden wolle. Aber ohne therapeutische Konsequenz ist jede Meldung nur ein Stück Papier. Auch entwischte einem Kommentator bereits der ominöse Satz von einer auf dem Wege der Meldepflicht „erzwungenen Heilbehandlung“.

Es gehe auch gar nicht allein – so wird gesagt – um die Einleitung ärztlicher Maßnahmen, sondern um die Eingliederung Behinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft. Wie diese Eingliederung ohne Behebung des körperlichen Schadens, also ohne vorangehende ärztliche Eingriffe erreicht werden soll, verrät uns der Gedanken-Rösselspringer leider nicht.

Und weiter las man in diesen Tagen: Die Bestandsaufnahme durch die Meldepflicht sei für die soziale Planung notwendig. Erst wenn die Zahl der Mißgebildeten, der Krüppel und Geistesschwachen feststehe, könne für die Zukunft der Bedarf an Sonderschulen, Pflegeheimen, Anstaltsbetten und Ausbildungsstätten festgestellt werden.