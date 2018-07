Inhalt Seite 1 — Zwischen Frankfurt und USA Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit dem 1. April werden Flugreisen nach den Vereinigten Staaten teilweise billiger, da die im Sommer auf der IATA-Tarifkonferenz beschlossene Senkung von Spezialtarifen in Kraft tritt. Danach beträgt der 21-Tage-Tarif (mindestens 14 Tage) auf der Strecke Frankfurt–New York und zurück, jetzt 1440 Mark, 80 Mark weniger als bisher. Wie bisher darf die Reise allerdings nicht am Wochenende und nicht in den Zeiten vom 6. bis 23. Juni sowie vom 22. August bis 8. September angetreten werden.

Gruppenreisen ermäßigen sich um 180 Mark im 1340 Mark. Der Tarif kann künftig schon für Gruppen mit 15 Personen statt bisher erst ab 25 Personen angewendet werden.

Neu eingeführt wurden auf dem Nordatlantik inclusive tours (IT-Reisen), bei denen im Gesamtpreis eine Hotelpauschale von wenigstens 160 Mark enthalten sein muß. Der Aufenthalt muß mindestens 14 und darf höchstens 21 Tage dauern. Der reine Flugpreis beträgt hierfür 1320 Mark.

Entsprechend der Strecke Frankfurt–New York sind in diesen Kategorien auch die Tarife nach den anderen Bestimmungsorten in den USA, in Kanada und Mexiko gesenkt worden. Die Normaltarife bleiben unverändert.

Statistische Strapazen

Eine Flugstewardeß bleibt ihrem Beruf im Durchschnitt zwei Jahre acht Monate und zwölf Tage treu. Nachdem die Statistiker das ausgerechnet hatten, war das Weitere für sie ein Kinderspiel. Nämlich: In dieser Zeitspanne bewältigt die Stewardeß zwei Millionen Kilometer und legt außerdem (zu Fuß) weitere 1000 Kilometer zurück, indem sie im Flugzeug – lächelnd natürlich – auf und ab geht. Sie serviert 18 850 Mahlzeiten, 56 000 alkoholische Getränke und macht 750 Babyflaschen warm.

