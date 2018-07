Inhalt Seite 1 — Analyse der Politik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dieter Grimm

Otto Heinrich von der Gablentz: Einführung in die Politische Wissenschaft. Westdeutscher Verlag, Opladen; 378 Seiten, Ln. 25,– DM, Studienausgabe 14,80 DM.

Aristoteles hatte die politische Wissenschaft die „wichtigste und leitendste“ aller Wissenschaften genannt. Die Jünger eines neuen, vom Erfolg der Naturwissenschaften bestimmten Wissenschaftsideals teilten seine Überzeugung nicht mehr. Als Wissenschaft, deren „Ziel die Ziele aller anderen mit umfassen dürfte“, verschwand sie aus dem Blickfeld der Gelehrten. Nur aspekthaft lebte sie in anderen Fächern fort, in der Philosophie, Geschichte, Jurisprudenz, der Nationalökonomie und Soziologie später. Eine eigenständige Disziplin ist die politische Wissenschaft in Deutschland erst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder geworden. Und seitdem hat sie ebenso um ihr Selbstverständnis wie gegen das Mißtrauen ihrer akademischen Nachbarn kämpfen müssen. Von der öffentlichkeit bekommt sie sogar zu hören, daß im Bereich der Politik etwas anderes als Spekulation überhaupt nicht möglich sei. Dem zum Trotz hat die Politikwissenschaft den Mut besessen, schon bald nach ihrer Wiedergeburt den großen Anspruch ihres Ahnherrn zu erneuern. „Auch heute noch, wie zu Zeiten des Aristoteles“, schrieb erst unlängst einer ihrer prominentesten Vertreter, C. J. Friedrich, „ist die Wissenschaft von der Politik die herrscherlichste aller Wissenschaften, weil von der Einsicht in die Notwendigkeiten der Politik letztlich alle anderen Wissenschaften abhängen werden.“

Zu erfahren, in welchem Maße die Politik Einsichten in ihre Notwendigkeiten zulassen wird, hat allerdings das deutsche Publikum bisher wenig Gelegenheit gehabt. Zwar sind die Politologen, seitdem sie hierzulande wieder eine eigene Zunft bilden, nicht unproduktiv gewesen. Es liegen zahlreiche politologische Untersuchungen vor, darunter einige bedeutende (Habermas’ Strukturwandel der Öffentlichkeit zum Beispiel). Es gibt auch seit kurzem bemerkenswerte Äußerungen über Auftrag und Erneuerung der politischen Wissenschaft (so von Voegelin, Hennis, Bergstraesser und seinen Schülern). An Werken aber, die nicht nur die Eingeweihten ansprechen, sondern Studienanfängern und interessierten Laien über Arbeitsfeld und Leistungsfähigkeit der politischen Wissenschaft einen Überblick gäben, fehlt es. Das mag bei einer Disziplin, die nach Hennis’ Worten einen „einzigartigen Traditionsabbruch“ erlitten hat, nicht verwundern. Zuviel ist nach den Versäumnissen von Generationen noch aufzuholen. Das sieht auch von der Gablentz, der erste Autor eines deutschen Lehrbuchs der politischen Wissenschaft. Im Vorwort seines Werkes räumt er ein, daß es früher geschrieben wurde, als es der Stand der Forschungen eigentlich erlaubt hätte. Der Stand der Lehre jedoch rief nach einem solchen Buch schon jetzt. Sollten wir da bedauern, daß der Lehrer über den Forscher gesiegt hat?

Welche Erkenntnisse man von der Erforschung der Politik erwartet, richtet sich nach der Vorstellung, die man von ihrem Wesen hat. Gablentz’ Definition heißt: „Kampf um die rechte Ordnung.“ Daß Politik Kampf, Machtkampf sei, ist eine gängige Ansicht, auch unter Politologen. Lasswell hat ein ganzes Buch so überschrieben: „Politics: Who gets what, when, how?“ Gablentz behauptet dagegen, daß Politik sich nicht im Vorgang des Machtkampfes erschöpfe. Was Lasswell für das Wesen der Politik hält, ist bei ihm nur ein Teil, der seinen Sinn erst aus dem Ziel des Kampfes empfängt, der Ordnung. Aber auch die Werte, von denen die Menschen im Machtkampf geleitet werden und die sie in der Ordnung zu verwirklichen suchen, zählt er zur Politik. Nicht irgendeine, sondern die rechte Ordnung steht ja am Ende des Machtkampfs.

Von der politischen Wissenschaft verlangt Gablentz eine „kritische Analyse“ der so verstandenen Politik. Auch mit dieser Aufgabenstellung überholt er viele seiner Kollegen, die zwar Analysen, nicht aber Kritik für wissenschaftlich halten. Er traut der Politologie mehr als bloße Macht-Anatomie zu. Wo nicht unabänderliche Gesetzmäßigkeiten der Natur, sondern wertbestimmte Handlungen von Menschen wirken, da hält er die Wissenschaft auch für berufen, die Wertvorstellungen auf Gut und Böse zu prüfen. Er verläßt damit den Boden der reinen Empirie und will der Politikwissenschaft Mut machen, wieder vom „Edlen und Gerechten“ zu sprechen, das schon für Aristoteles ihr wahrer Gegenstand gewesen war.

Die Elemente der Gablentzschen Politikdefinition klingen in der Einteilung des Buches wieder an. Er gliedert es in Funktionslehre, Institutionslehre und Entscheidungslehre. Im ersten Teil kehrt etwas vom Kampf, im zweiten von der Ordnung, im dritten vom Rechten wieder. Die Funktionslehre beschreibt, wie der Machtkampf abhängt von den Menschentypen, die beteiligt sind, von den Gesellungsformen und Führungsweisen, von religiösen Überzeugungen, wirtschaftlichen Bedürfnissen, geographischen Bedingungen. All diese Faktoren engen ja den Bereich des Möglichen in der Politik ein. Wer sie kennt, schützt sich vor Überraschungen; wer sie berücksichtigt, erhöht die Wirksamkeit seiner Politik. Hat die Funktionslehre mit dem Rohstoff zu tun, so widmet sich die Institutionslehre dem geformten Material.