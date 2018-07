Von Wolfgang Hildesheimer

Das Gasthaus, in dem ich wohne, präsentiert sich in seinen beiden Längssichten so verschieden wie das Vorher und das Nachher des verwandelten Dinges in einem Zauberkunststück. Die Südfassade – ein stolzes Wort, aber englische Gasthäuser dürfen es mitunter beanspruchen – die Südfassade liegt an einer Straßenkreuzung, jenseits deren sich das Land in die Weite dehnt; Hügel, deren Horizontlinien nicht viel mehr sind als zaghafte Abschweifungen von der Waagerechten, Feld und Weide, noch graubraun vom Winter, sparsam verstreute Baumgruppen noch im winterlichen Skelett und Gebüschreihen, hinter denen, tief in den Boden eingelassen, die Straßen und Wege sich hinziehen. Die Nordseite – denn zwei Fassaden darf man auch von einem englischen Haus nicht verlangen – gehört ganz der Meeresküste, sie liegt über einer felsigen Bucht, bevölkert von Vögeln, die eine menschenleere Gegend noch menschenleerer machen.

Dies ist der Ort meiner Exkursionen; vormittags landeinwärts mit dem Auto, hinein in Bergwerksgebiet oder Sagengebiet, zu Bohrtürmen oder Tristantürmen, im milchigen Dunst des frühen Vorfrühlings, dann zurück, rechtzeitig für den Drink, wenn der gesellige Flügel des Gasthauses sich öffnet und füllt mit Leuten, zu deren Programm es gehört, mich geflissentlich zu übergehen, und nachmittags zu Fuß entlang dem Strand, wo die Vögel stehen, wo die Zeit sich in Gezeiten auflöst; es sind Tage in einem fremden beruhigenden Rhythmus, sie vergehen im gezielten Genuß der Anonymität.

*

Zurück von einer morgendlichen Fahrt ohne Ziel, irgendwohin, nichts suchend und befriedigt, nichts gefunden zu haben, steuere ich wieder landauswärts, den Windungen der schmalen Straße nach, den Sherry als Vorgeschmack schon auf der Zunge, da bewegt sich, unerwartet, vor mir ein schwarzer Reiter in meiner Richtung, ein eleganter Herr in Breeches und Reitstiefeln und steifem Hut, die Gerte waagerecht zwischen den Handschuhen, auf einem glänzenden Pferd, dessen gelockerten Lauf er in schlenkerndem Rhythmus mitvollzieht und dabei um eine Nuance übertreibt; eine Art doppelter Übertragung: als müsse er einem Spalier von Zeugen dartun, daß er, wenn auch nicht mehr ganz leicht an Gewicht, leicht im Sattel sitze. Vorsichtig überhole ich ihn, spüre dabei rücklings seinen Blick von hoch oben auf mich herab und bin sicher, daß dieser Blick nichts verrät, beschleunige ein wenig und fahre weiter, aber noch bevor hinter mir die Erscheinung ins Vergessen sinkt, taucht sie gedoppelt vor mir auf: zwei Reiter diesmal, einer davon weiblich, ich sehe langes blondes Haar unter der Kappe und eine schlanke Taille, über die der andere Reiter nicht verfügt, er ist beleibt, der Trab seines Pferdes wirft eine träge Masse von Körper hoch und überläßt sie dem Fallgesetz. Sie dagegen – seine Tochter, denke ich beim Näherkommen – ist schwerelos, der Schritt des Pferdes hebt auch sie mehrere Zentimeter über den Sattel, aber dort oben bleibt sie, sie fluktuiert leicht über dem Pferderücken, scheint über ihm zu schweben, ihr Körper vollzieht nicht Akzente, sondern sanfte Wellen, die sich nach oben hin verlieren, der blonde Kopf steht still, er verachtet die Bewegung unter sich oder weiß nichts von ihr; unbeteiligt und auf graziöse Weise gelangweilt schwebt er in der Luft, die über den leeren Feldern weht.

Während ich überhole, versuche ich, System in diese Begegnung zu bringen – ein Reiter, dann zwei: gehörten die drei ursprünglich zusammen? Beruht die Teilung eins zu zwei auf einem Streit, im Laufe dessen der Bewerber um die Hand der Tochter verärgert und entmutigt zurückgeblieben ist? Aber nach weiteren zweihundert Metern breche ich die Überlegung ab, denn ich habe die Lösung rot vor mir: zwei rote Reiter, beide männlich und ältlich, schwarze Samtkappen auf den Köpfen, in aufrechtem, lässigem Trab, begleitet vom Gespräch – und jetzt weiß ich, daß sich das Geschehen auf eine Fuchsjagd zuspitzt. Daß jetzt auch auf anderen Straßen andere Berittene sich sternförmig einem bestimmten Punkt zubewegen, daß ich bald auf eine Kreuzung stoßen werde, an der die Jagdgesellschaft sich versammelt. Und schon weitet sich mein Hohlweg, die Hecken beiderseits senken sich und versinken, vor mir liegen Äcker und Felder, offenes Land, Jagdland, die Kreuzung öffnet sich, ich erkenne sie wieder, ich bin vor meinem Gasthaus. Die Szene ist gesetzt, die Jagd kann beginnen, oder zumindest das zeremonielle Präludium: the meet.

Vor dem Gasthaus sind schon andere Reiter versammelt. Ihre Augen sind der Ebene des Fußgängers und des Autofahrers entrückt, ihre Aufmerksamkeit ist dem eigenen hohen Kreis verhaftet, ein halblautes beiläufiges Parlando belebt die Szene halb. Dort oben auf dem Pferde ist man unter sich und ganz in gefaßter Erwartung der Sache, die es zu erledigen gilt. Hier ist nicht der Ort, dies nicht die Zeit, um dem, was unten geschieht, Beachtung zu gönnen, kein Blick senkt sich unter die Ebene der Pferderücken, und wahrhaftig: keiner der umherstehenden Passanten wäre so vermessen, auch nur den mattesten Strahl aus einem der erhabenen Augen zu erwarten. Unten, in dem Hain der Pferdebeine, bewegt sich behende der Wirt, mein Wirt, und reicht jedem der Reiter gegen ein Kopfnicken und ein kurzes Wort ein Glas Sherry.