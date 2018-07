Die Aufmachung ist dürftig; ein schauerlicher Schutzumschlag, Papierblümchen auf blauem Grund, umhüllt die westdeutsche Edition der „Kinder von Hiroshima“; die Titelei nimmt sich erbarmungswürdig aus; der Buchrücken erinnert an Cäsar Flaischlens Gedichte: Im Arme-Leute-Gewand, unberührt von Lack und Cellophan, präsentiert sich hierzulande eine Dokumentation, die seit mehr als zehn Jahren weltberühmt ist –

„Kinder von Hiroshima“; Röderberg-Verlag, Frankfurt; 282 S., 7,20 DM.

Japanische Kinder berichten über den 6. August 1945; ein Wissenschaftler, Arata Osada, sammelte die von ihm im Jahre 1951 erbetenen Berichte: zweitausend Schüleraufsätze, aus denen man für die deutsche Ausgabe einundsechzig ausgewählt hat.

Der Anfang ist stereotyp: Meine Mutter schrieb gerade einen Brief, wir wollten Libellen fangen, ich drängelte mich in der Straßenbahn bis zum Fahrersitz vor, mein Freund und ich hatten zwei Reiskuchen eingepackt – „da erschien eine einzelne B-29 am Himmel“. Hundert Tätigkeiten, hundert belanglose Handgriffe, Atemzüge, Muskelbewegungen werden rekapituliert, Gerüche erinnert, Lieder wiederholt, „Blüten und Knospen junger Kirschbäume“‚ man gedenkt der letzten Glückssekunden, eines Tempelgebets und einer Schulstunde, um dann, nach einem Abschiedsverweilen im Persönlichen, einen winzigen Teilaspekt des Kollektivschicksals zu erhellen.

Die Beschreibungen gleichen einander oft wörtlich: der helle Sommermorgen, die B-29, der weiße Blitz, gefolgt von Dunkelheit, dann schwarzer Regen, Papierfetzen in der Luft, Telegraphenmaste, Zäune und Autos, die unvermittelt zu brennen anfangen, schreiende Kinder, die von ihren Angehörigen in den flammenumzüngelten Häusern zurückgelassen wurden; Rufe von Verschütteten, Menschen, denen Hautteile wie zerfetzte Kleidungsstücke anhängen, glitschige Körper und ballonartig aufgepumpte Gesichter.

Die Berichte erwähnen immer die gleichen Lokalitäten: Brücken und Flüsse vor allem, da die Verbrannten dem Wasser zustreben, dorthin, wo Männer mit Megaphonen die Flüchtenden zu ordnen versuchen.

Die Aufsätze gleichen Schreckenskatalogen; es sind die wahrhaftigsten Wehrmachtsberichte und ungeschminktesten Bulletins, die je aus Anlaß eines Krieges herausgegeben wurden. Kein Euphemismus, kein wohlklingendes Medizinerlatein verschleiert den Tatbestand; statt dessen heißt es: „Mutter wollte ein Nachbarskind retten, atmete dabei das Gift ein und starb nach ziemlich langer Zeit.“ Alle Dokumente sind im Chronikstil gehalten; man erfährt von Kindern, die niemals das Licht gesehen haben; unsentimental und herzergreifend berichten die Schüler über das Sammeln der elterlichen Gebeine, erwähnen die Knochenlese und die Kuchenbeigabe, sprechen von den drei Skeletten, die man unter einem Geldschrank fand (eines gehörte dem Vater des Schreibenden), zählen auf und registrieren in der allersachlichsten Manier: „Mein kleiner Bruder ... folgte seiner Schwester in den Tod, ohne noch etwas Schönes erlebt zu haben und ohne von einem guten Arzt behandelt worden zu sein.“