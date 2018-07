Inhalt Seite 1 — Bilanz des ersten Lehrjahres Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sonnabend, den 2. April, die Jugendsendung:

Auf der Witzseite der gleichen „Hör zu“, die diese Sendung ankündigte, wurde das neue Vorurteil bestätigt und vertieft: „Lehrjahre sind Herrenjahre“; der renommierte Karikaturist Peter Großkreuz verbreitete dort mit seiner ach so spitzen Feder die Form von Zeitkritik, die auch in Familienzeitschriften erlaubt ist: demütig blickende Lehrherren, die hochmütige Schüler mit kostbaren Geschenken überhäufen müssen, damit sie einen Lehrvertrag in ihrem Betrieb „in die engere Wahl nehmen“.

Nein, Lehrjahre, so zeigte die Jugendfunksendung von Sigurd Guthmann, sind auch heute keine Herrenjahre. Und den König Lehrling, den interessierte Kreise immer wieder als Schreckbild beschwören, den gibt es nicht. Die Ausbildung, die der Lehrling von seinem Lehrherren erfährt, besteht auch heute noch allzu oft in Bodenkehren, Staubwischen, Fensterputzen, Leeren von Papierkörben, Bierholen, kurz: in der Ausbeutung des kaum bezahlten Lehrlings für ausbildungsfremde Zwecke.

Gewiß, große Betriebe laden oft die Mütter von Schulabgängern zu Kaffee und Kuchen ein, aber diese Veranstaltungen dienen der Werbung und nicht der Information. Die meisten Lehrlinge wissen nicht, worauf sie sich einlassen. Nach der Statistik können nur drei von hundert Schülern einer Abschlußklasse genaue Angaben über ihren künftigen Beruf machen, und von den rund 700 Berufen, die es gibt, kennen die Schulentlassenen bestenfalls zwanzig. Die Berufsberatung ist unzureichend, im günstigsten Fall ermittelt sie durch Tests die Eignung oder Nichteignung für einen bestimmten Beruf, mehr nicht. Die Folge: Jeder sechste Lehrvertrag wird gekündigt. Nur ein Teil der Lehrlinge, die ihren Lehrvertrag lösen, lassen sich auf ein neues Lehrverhältnis ein – die übrigen werden Hilfsarbeiter. Dazu kommt: die pauschale Lehrzeit von drei bis dreieinhalb Jahren ist in einigen Fällen zu kurz, in den meisten aber zu lang. Der Lehrling verrichtet oft bald die Arbeit eines Gesellen, muß sich aber mit seinem kümmerlichen Lehrlingslohn begnügen.