Der Welt größter. Strumpffabrikant, Fritz-Karl Schulte, ist ganz begeistert von dem Fleiß seiner Hühner. „Heute haben sie mir wieder 155 000 Eier gelegt“, erzählt er strahlend seinem Besuch. In der neonbeleuchteten Eierfabrik in der Nähe von Rheine gackern 200 000 Hennen; zum Ende des Sommers sollen es 500.000 sein. Fritz-Karl Schulte wird dann der größte Hühnerhalter des Kontinents sein; nur der italienische Nahrungsmittelkonzern Mona hält heute mit 400 000 Hennen noch mehr als er.

Wenn es allerdings nach dem Willen des Deutschen Bauernverbandes und der Grünen Front im Bundestag geht, wird Schulte das Ziel nicht erreichen. Dann sollen Eier künftig, nur noch in bäuerlichen Familienbetrieben produziert werden. Das Mittel hierzu soll ein Gesetz zum Schutze der landwirtschaftlichen Veredelungswirtschaft bieten. Kein Tierhalter, so wollen es die Gesetzes-Initiatoren, soll künftig mehr als 1000 Mastschweine oder 120 000 Jungmasthühner produzieren oder mehr als 10 000 Legehennen halten dürfen.

Die Grüne Front will sich damit aus einer Zwickmühle befreien, in die sie sich selbst hineinmanövriert hat. Durch die Marktordnungen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wird dafür gesorgt, daß aus dem Ausland importierte Eier nicht die Inlandspreise drücken können. Die Differenz zwischen dem niedrigeren Importpreis und dem höheren deutschen Preis wird „abgeschöpft“. Das Prinzip gilt für Getreide so gut wie auch für andere Veredelungsprcdukte, also etwa Schweinefleisch oder Masthähnchen.

Um den Bauern nun einen möglichst hohen Preis zu garantieren, setzte sich die Bundesregierung unter Assistenz der Grünen Front in Brüssel für hohe Abschöpfungen ein, indem sie die notwendigen Futtermengen möglichst hoch, die Zahl der Eier pro Henne und Jahr dagegen möglichst niedrig kalkulierte, die Produktionskosten also hoch ansetzte. Kurz: Sie nahm den „Mistkratzer“ auf dem Bauernhof und nicht rationelle Züchtungsmethoden als Maßstab.

Der „Mistkratzer“ ist auch noch in der Überzahl. 65 Millionen Legehennen gibt es in der Bundesrepublik und 2,5 Millionen Hühnerhalter; doch nur 25 000 Halter haben mehr als 500 Hennen.

Clevere Unternehmer griffen zum Rechenstift: Legt eine Henne im Jahr 250 Eier – und das ist bei rationeller Haltung und Fütterung zu erreichen –, so betragen die Produktionskosten einschließlich Verzinsung des investierten Kapitals für ein Ei der Klasse B 13 bis 14 Pfennig. Durchleuchten, Sortieren, Datumstempel und Verpackung kosten noch einmal 2,3 Pfennig. Mit 16,5 Pfennig sind also die Kosten einschließlich Kapitalzins gedeckt – ein Preis, der heute fast immer überschritten wird. Das Schlachten der Hühner bringt dann zusätzlichen Gewinn.

So wundert es nicht, daß unter den Besitzern großer „Eierfabriken“ bekannte Unternehmernamen zu finden sind: der frühere Henschel-Generaldirektor Dr. Fritz Aurel Goergen etwa, der Bertelsmann-Verlag, aber auch der frühere Photoindustrielle Dr. Schleussner. In Berlin wird ein „Hühner-Bunker“ für 100 000 Hennen gebaut, an dem neben dem „Goldhähnchen“-Produzenten Lohmann aus Cuxhaven eine Gruppe von Schauspielern beteiligt ist.