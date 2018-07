Inhalt Seite 1 — Der Chef, nach dem sichalle reißen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nicht lange mehr, und ich werde dahinterkommen, was mir fehlt. Ich werde das Buch kaufen und studieren und werde sein: „Der Chef, nach dem sich die besten Kräfte reißen.“ Den Prospekt dazu habe ich schon erhalten und bereits vieles daraus gelernt.

Der Verlag existiert in München und heißt sinnigerweise „Das große Gedeihen“; der Autor stellt sich ausdrucksstark als „Urheber“ der „Großmann-Methode“ vor, abgekürzt „GM“. So wird sein Name wohl Großmann sein. Richtig, da steht es: Dr. Gustav Großmann. Ein Zettel, dem Prospekt beigefügt, nennt ihn zugleich als Verfasser der Schrift „Gesund wie ein GM-Manager“. Auch dieses Werk habe ich mir zur Anschaffung notiert; denn ich fühle mich augenblicklich nicht recht wohl, genauer gesagt: seitdem ich jenen Prospekt über die Lehre vom vollkommenen Chef gelesen habe, deren Ankündigungen, Versprechungen, Andeutungen mich taumeln machen.

Da habe ich damit zu rechnen, daß ich im Kapitel XIII des Chef-Lehrbuches Anweisungen über das Thema bekomme: „Personal halten und fesseln.“ Ursprünglich hatte ich angenommen, die Reihenfolge sei umgekehrt: Erst fesseln (mit dem Lasso) und dann halten – wenn es zum Beispiel um tüchtige Sekretärinnen geht. Vielleicht ist das Problem des „Haltens“ in jenem anderen Kapitel beschrieben, dessen Titel lautet: „Das Liebesleben als Erfolgsfaktor und als Schicksalsfaktor.“ Mit anderen Worten: Es ist schon oft passiert, daß der Chef seine Sekretärin erfolgstaktisch heiratete, worauf er sie schicksalhaft an den gemeinsamen Haushalt verlor, so daß er im Büro ...

Der ausgelernte GM-Chef weiß vieles. Er weiß den „Weg zum Ideal“. Er hat das Kapitel „Korpsgeist schaffen, wie?“ studiert. Ja, Wie? Er hat die schwere „Kunst des Korrigierens“ gelernt. Er weiß Bescheid über „Reibungen und ihre Beseitigung“ und singt schließlich lauthals den „Hymnus erschaffener Werte“.

Die „Großmann-Methode“ hat Hilfsmittel gegen „Sorgen“ zur Verfügung, gegen „Minderwertigkeitsgefühle“, gegen „gesundheitliche Mängel“, aber auch gegen „Haß- und Rachegedanken“, so daß ich wissen werde, wie ich mich gegenüber einem sorgenbeschwerten, „mikro“-behafteten, kranken Mitarbeiter verhalten muß: Ich werde ganz einfach sein Gehalt senken, dies jedoch in solcher Weise kundtun, daß nach „GM“ in ihm weder Haß- noch Rachegefühle aufkommen können.

Ausdruck ist alles! Und so wird denn auch im Prospekt des „Großen Gedeihens“ ein anderes unentbehrliches Buch angepriesen: „Dein Ausdruck – Deine Wirkung.“ Da steht: „Der Meister in der Kunst des Ausdrucks“ („GM“ lehrt sie) „kann seinen Gedanken eine Form geben, daß es eine Freude ist, sie neu zu denken!“ Zum Beispiel „kann er einer innigen Freude einen Ausdruck geben, der fröhlich stimmt“ und „der Ausgelassenheit einen Ausdruck, der mit der Lust zum Johlen und Toben erfüllt“.

Bill ich erst der „Chef, nach dem sich die besten Kräfte reißen“, so werde ich beim allfälligen Abschied von jenen Mitarbeitern, die vielleicht nicht die denkbar besten Kräfte sind, keine Sentimentalität aufkommen lassen. Ich werde schon den rechten Ausdruck finden, so daß sie in inniger Freude, erfüllt von der Lust zum Johlen und Toben, das Haus verlassen.