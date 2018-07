Larry Collins und Dominique Lapierre: Brennt Paris? Scherz-Verlag, München; 351 S., 19,80 DM.

Die Befreiung der französischen Hauptstadt im August 1944 von deutscher Herrschaft zählt zweifellos zu einem der dramatischsten Kapitel des Zweiten Weltkrieges. Es ist daher verständlich, daß die Aufgabe immer wieder die Phantasie von Schriftstellern und Journalisten beflügelt hat, die Geschichte von Leiden, Tod und Erlösung der Menschen in Paris zu beschreiben. Unter den zahlreichen Darstellungen nimmt der vorliegende Tatsachenbericht einen bevorzugten Platz ein. Nicht allein deswegen, weil die Verfasser es glänzend verstanden haben, die Atmosphäre und das buntschimmernde Kaleidoskop von Stimmungen und Erlebnissen einzufangen, angefangen bei dem einfachen Mann auf der Straße bis zum höchsten militärischen Befehlshaber, sondern weil sie keine Mühe bei der Sichtung und Erschließung des Quellenmaterials gescheut haben, um ein annähernd objektives Bild von diesen Schicksalstagen zu zeichnen.

Gewiß, mit strengen historischen Maßstäben sollte dieses Buch nicht gemessen werden. Dichtung und Wahrheit sind nicht immer voneinander zu unterscheiden; auch sachliche Fehler und Irrtümer wären auszumerzen, ganz abgesehen davon, daß die Übersetzer die militärische Terminologie nicht beherrschen. Hinzu kommt, daß die Erzählungen der französischen, amerikanischen und deutschen Augenzeugen keineswegs alle kritisch verarbeitet worden sind. Aber diese und andere Einwände gegen das Buch ändern nichts daran, daß hier eine überaus lebendige, weithin fundierte Reportage bester Art entstanden ist, die als vorbildlich gelten darf.

In drei Teilen haben die Autoren den Kampf um Paris behandelt: die „Bedrohung“ (2. August bis 18. August), der „Aufstand“ der französischen Widerstandsgruppen in der Metropole (vom 19. August an) und die „Befreiung“ (25. August) durch die alliierten Truppen (an der Spitze diejenigen des französischen Generals Leclerc) werden an Hand von zahlreichen Lebensskizzen auf beiden Seiten des Hügels, zwischen den Fronten und in den Hauptquartieren verfolgt. Manches Mal verwirrt die Vielfalt zwar ein wenig und verwischt den großen Zusammenhang, aber dafür ist die Schilderung um so farbiger und eindrucksvoller. Abschluß und Höhepunkt ist der Einzug de Gaulles in die Hauptstadt, der in jeder Phase die eigensinnige Haltung und die unbändige Zielstrebigkeit des französischen Generals beweist.

Als zugkräftigen Titel haben die Autoren eine historisch allerdings nicht einwandfrei nachzuweisende Frage Hitlers an seinen Chef des Wehrmachtsführungsstabes vom 25. August 1944 im Führerhauptquartier benutzt. Doch besteht kein Zweifel, daß der Diktator die Taktik der verbrannten Erde“ auch in Frankreich anzuwenden gedachte. Sein berüchtigter „Trümmerfeldbefehl“ vom 23. August (hier gleich zu Anfang im vollen Wortlaut veröffentlicht) beweist dies. Es war in erster Linie dem deutschen Stadtkommandanten, dem General D. v. Choltitz, zu verdanken, daß dieser Wahnsinnsbefehl zur Zerstörung von Paris nicht ausgeführt wurde. Mit Recht haben die Verfasser daher das Verhalten dieses unerschrockenen und traditionsbewußten Offiziers in den Mittelpunkt der Ereignisse auf deutscher Seite gestellt.

Hans-Adolf Jacobsen