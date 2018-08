Ein Protestant fragt nach der Wirkung des Konzils

Von Walter Leo

Der Tübinger Professor Hans Küng, der zu den führenden Theologen des Konzils gehörte, hat das Vatikanum „die Erfüllung einer großen Hoffnung“ genannt und doch zugleich gewarnt: „Der Katholizismus könnte auch jetzt wieder, wie nach dem Gegenreformations-Konzil von Trient, erstarren. Er könnte aufs neue seine Aufgabe verfehlen, die Zeichen der Zeit zu lesen.“

Bevor die „Zeichen der Zeit“ mit Hilfe des Konzils gelesen werden können, müssen dessen Texte – die Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen – entziffert werden. Diese Texte sind nicht selten vieldeutig. Oft wurden sie auf Anweisung des Papstes und mit Rücksicht auf die konservative Minderheit im Konzil unpräzise formuliert. Und das könnte sich rächen. Denn die Konservativen werden viel Honig darin finden. Viele Bischöfe, die tapfer von der mächtigen Kurie mehr Freiheit erstritten haben, müssen dem konservativen Teil des Klerus in ihren Heimat-Diözesen klarmachen, daß der in Rom beschlossene Weg von der herrschenden zur dienenden Kirche nicht in die Katastrophe führt. Andere Bischöfe wiederum werden mit freiheitsdurstigen Theologen oder Laien ihrer Diözese zusammenprallen, die meinen, sie könnten die Offenheit des Konzils nun auch für sich in Anspruch nehmen. Der Münchner Kardinal Döpfner kündigte denn auch an: „Das Schwerste liegt noch vor uns.“

Zwar wird die katholische Kirche nie wieder so werden wie vor dem Konzil. Das Rad kann nicht wieder zurückgedreht werden. Darin sind sich alle einig. Aber reicht das für weitere Fortschritte aus – könnte das Rad nicht noch aufgehalten werden?

Eine scheinbar überflüssige Frage, bedenkt man die Erfolge des Konzils. Erstens: Die Gewissensfreiheit in katholischen Ländern ist stabilisiert. Ihr Impuls kann zwar noch verzögert, aber nicht mehr verhindert werden – auf die Dauer wohl nicht einmal mehr in der Stadt und im Lande des Konzils. Zweitens: Die Klima-Verbesserung zwischen Konfessionen und Religionen ist bestätigt und verstärkt worden. Drittens: Der Antisemitismus hat in der Kirche keine Stütze mehr. Vor allem aber: Die Kirche selbst soll durch Reformen zeitnah werden.

Zu den Reformen sagen katholische Theologen, ihre Kirche sei evangelischer geworden. Sie meinen sogar, daß es vermutlich nie zur Lutherischen Reformation gekommen wäre, wenn sich das Konzil 450 Jahre früher versammelt hätte. Luther hätte recht gut zu den Beratern des Konzils gehören können, das die Gegenreformation nun beendet habe.