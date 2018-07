„Meisterwerke der Synagoge“; Leo Roth (Tenor), Werner Buschnakowski (Orgel), Leipziger Synagogal-Chor, Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Leitung: Werner Sander; Electrola SME 80 973, 21,– DM.

Kein klassisches Gemälde, kein alter Stich, kein modisches Stilleben, kein Porträt schmückt die Plattentasche, auch kein berühmter Name – sondern nur ein großer Judenstern auf schwarzem Grund; die Namen der Interpreten sind klein am unteren Rand notiert. Doch auch mit stärkeren visuellen Lockmitteln würde diese Schallplatte kein großes Publikum finden, wenngleich zu hoffen ist, daß sie nicht nur Juden interessiert. Dafür spricht vor allem, daß es sich um eines der wenigen Dokumente geistlicher jüdischer Musik handelt und dazu um eine deutsche, eine „gesamtdeutsche“ Aufnahme – warum soll man es nicht hervorheben: der Kantor Roth wirkt in Westberlin, Organist, Chor und Orchester sind mit dem Dirigenten Sander in Leipzig zu Hause. Die elf Gesänge, die hier dargeboten werden – Gebete, Bibelworte, Volkslieder – gehen auf die großen Erneuerer und Reformierer des Synagogalgesanges im 19. Jahrhundert zurück, vor allem auf den Wiener Kantor Salomon Sulzer, zu dessen Bewunderern Schubert und selbst Liszt gehörten, auf Samuel Alman, Samuel Weißer und Hirsch Weintraub, allesamt Musiker, Forscher, Sammler. Obwohl sich diese Kompositionen musikalischer Stile und Formen der nichtjüdischen Umwelt bedienen, wird durch die Darbietung doch ein Charakteristikum jüdischer Synagogenmusik deutlich: der sanft klagende Ton, der selbst bei fröhlichen Texten nicht flieht – Nachwirkungen des Gettos, das die Geschichte der Juden prägt. M. S.