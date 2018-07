Werte Genossen!

Die deutschen Arbeiter in Ost und West – die stärkste Kraft der Gesellschaft – tragen in hohem Maße die Verantwortung dafür, daß nie wieder von deutschem Boden ein Krieg ausgeht. Da ein bedeutender Teil der Arbeiterschaft der westdeutschen Bundesrepublik in der SPD organisiert ist oder ihr nahesteht, wenden wir uns an Sie in diesem offenen Brief.

Die Atomrüstungspolitik, das Streben nach einer Notstandsverfassung und die Grenz- und Gebietsforderungen der herrschenden Kreise Westdeutschlands machen uns Sorge. Denn diese Politik blockiert jeden Schritt der Entspannung und Verständigung. Eine Änderung der Lage und die Sicherung des Friedens für unser Volk hängen offenkundig in hohem Maße von dem politisch bewußten gemeinsamen Handeln der Arbeiterschaft ab.

SED und SPD sind die bei weitem stärksten Parteien Deutschlands. Wenn die Beziehungen dieser beiden größten deutschen Parteien durch Feindseligkeit oder dadurch gekennzeichnet werden, daß man nicht miteinander spricht, dann bliebe die deutsche Frage auch in Zukunft blockiert. Denn die Politik der westdeutschen CDU/CSU-Regierung ist so festgelaufen und steckt so tief in der Sackgasse, daß von dieser Seite nur weitere Vertiefung und Versteinerung der deutschen Spaltung zu erwarten ist.

Die Politik der Annäherung der SPD an die CDU, die Politik der Anpassung und der Umarmung ist nun bis zu Ende ausprobiert. Es ist jetzt erwiesen: Diese Politik hat nicht die von manchen Sozialdemokraten erwarteten günstigen Ergebnisse gebracht. Das erhoffte Vertrauensvotum der Mehrheit der Bevölkerung Westdeutschlands für die SPD blieb aus, weil sich die SPD-Politik freiwillig mit in die Sackgasse begeben hat, in der die verfehlte CDU-Politik festsitzt.

Die CDU konnte sich zwar an der Regierung halten. Das Mißtrauen großer Teile der Bevölkerung ihrer Politik gegenüber verhindert aber, daß sie die absolute Mehrheit erhielt. Aber auch die SPD errang keine Mehrheit. Eben weil sie die Politik der Anpassung an die CDU betrieben hatte. Klar ist, dieser Weg führt nicht zum Erfolg. Das Ergebnis der Bundestagswahlen hat die Bonner Regierung ermutigt, ihren nach außen und innen aggressiven Kurs noch zu verschärfen. Soll die SPD auch diesen Kurs weiter mitmachen?

Leider ist bei einigen sozialdemokratischen Führern nicht zu erkennen, daß sie schon die notwendigen Lehren aus den Wahlen gezogen hätten. Das zeigt sich zum Beispiel im Stattfinden von Besprechungen über die Notstandsgesetzgebung und im Verzicht auf einen Protest gegen die USA-Aggression gegen Vietnam. Wenn Helmut Schmidt zum Beispiel sich mit dem schmutzigen Krieg der USA gegen das vietnamesische Volk solidarisiert, so schadet er doch dem deutschen Volke und dem Ansehen der westdeutschen Sozialdemokratie.