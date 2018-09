Inhalt Seite 1 — Ein Leben lang Theater für das Leben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Man hat es oft gelesen: Erwin Piscator habe mit seiner Bühnentätigkeit die Verbesserung des Menschen zum Ziele gehabt.

Die Verbesserung? Ich meine, er habe, zumal in den letzten Jahren, seine ganze Kraft gegen die Verschlechterung des Menschen gerichtet. In einem Artikel in der ZEIT (Nr. 48/1965), der bezeichnenderweise dem „Politischen Theater heute“ gewidmet war, hat er in einen einzigen Satz glänzend zusammengedrängt, was er meinte: „Schon einmal vermochte eine sterile, neutrale und ästhetische Kunst den Fall in die Barbarei nicht aufzuhalten – die Wiederholung ist zu vermeiden.“

Natürlich kann man darauf hinweisen – und das ist in den letzten Jahren oft genug gegen Piscator giftig ausgespielt worden –, daß sich solch ein künstlerisches Programm nicht unterscheide von den künstlerischen Programmen (und Verwirklichungen) Piscators in den zwanziger Jahren. Nur sollte man sich hüten, ‚in der Gleichförmigkeit nichts anderes als Starrheit und Sterilität zu sehen.

Ein wenig hat es mich amüsiert, daß er in jenem Artikel, der vermutlich der letzte größere Rechenschaftsbericht seines Lebens war, auf Aristoteles und seine Auffassung vom Menschen als zóon politikon verwies. Denn Piscator war ein viel zu direkter, undiplomatischer und tapferer Mann, um gelehrte Erklärungen als Zeugnisse für seine Emotionen und Leidenschaften nötig zu haben.

In Wirklichkeit gab es bei Piscator nicht nur eine einzige, äußerst klare These vom Engagement der Kunst, von ihrer ungemütlichen, aufklärerischen, zuweilen antibürgerlichen und schockierenden (früher: revolutionären), zeitkritischen Aufgabe. Es gab auch eine Quelle, die nie verschüttet wurde, nie austrocknete: das Leiden an seiner Zeit. Das Erlebnis des Ersten Weltkrieges hat ihn fürchterlich getroffen, geformt: ihm auch den Stil (zuweilen auch die Stillosigkeit) seiner Kunst diktiert. Sein Buch „Das politische Theater“, zuerst 1929 erschienen, 1963 (bei Rowohlt) neu aufgelegt, beginnt dementsprechend auch mit keinerlei künstlerischem Bekenntnis, keinerlei klugen Überlegung, der Autor schmeichelt sich beim Leser nicht ein. Es beginnt schon in den ersten Zeilen mit der Leidensstatistik: „13 Millionen Tote, 11 Millionen Krüppel, 50 Millionen Soldaten, die marschierten.“ Zuvor noch der Vermerk: „Meine Zeitrechnung beginnt am 4. August 1914.“

Während andere Menschen, auch ebenso alte wie Piscator (er wurde am 17. Dezember 1893 in dem Dorf Ulm bei Wetzlar geboren), schon längst den Zweiten Weltkrieg überwunden oder „verdrängt“ haben, saß dem großen Repräsentanten des politischen Theaters unseres Jahrhunderts der Erste Weltkrieg immer noch in den Knochen. Das Erlebnis hat ihn schöpferisch gemacht und schöpferisch erhalten bis in die letzten Stunden seines Lebens.

Das erklärt es auch, warum der Bürgerssohn – er stammte aus einer Pastorenfamilie, einer seiner Vorfahren, der Theologieprofessor Piscator, fertigte um 1600 eine berühmte Bibelübersetzung an – auf die Barrikaden der Revolution stieg. Mit Brecht, Toller, Rehfisch, Friedrich Wolf, George Grosz, Sternheim, Hasenclever, Georg Kaiser, Hašek, Plivier, Paquet und anderen realisierte er seine Vorstellungen vom Theater, das vor keiner Kenntnis, keiner Erkenntnis, das auch, wie er einmal sagte, vor keinem Bekenntnis Angst haben durfte – und kühner war als das Theater Max Reinhardts.