Inhalt Seite 1 — EIN SOMMERNACHTSTRAUM Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von William Shakespeare

Einrichtung von Ludwig Berger

Städtisches Theater in Mainz

Das Provinztheater ist Deutschlands Stolz. Nicht weil wir auf Provinzielles versessen wären. Aber die Vielfalt der Stadttheater gewährleistet die Entwicklung von darstellerischen Kräften. Selbstverständlich ist es freilich nicht mehr, daß der leibhaftig auf der Bühne anwesende Akteur den Spezialisten auf der Mattscheibe übertrumpft. Die Gewöhnung des Publikums an die individuelle Rollenbesetzung im Heimkino erzeugt Ansprüche, die den nach Fächern zusammengestellten Ensembles der kleinen Theater gefährlich werden können.

Ein Ausweg, um die künstlerische Konkurrenz der technischen Medien zu bestehen, ist dramaturgische Initiative. Nicht selten jedoch mündet das Experimentieren mit Stücken in ein tatsächlich provinzielles Regisseur-Theater. Um eine originelle Werksicht oder ein viel zu schwieriges Stück „interessant“ zu servieren, strapazieren ehrgeizige, meistens unerfahrene Spielleiter das verfügbare Schauspieler-Potential und erzielen dann doch bloß ein Arrangement.

Auf die Dauer und angesichts finanzieller Restriktionen werden sich die kleineren Ensemble- und Repertoire-Theater nur durch Solidität ihrer künstlerischen Leistung behaupten können. Dazu gehört vor allem erfahrene, uneitle Führung. Was ein weiser Menschenführer unter ganz normalen Bedingungen an Einzel- und Ensembleleistung hervorzulocken vermag, das zeigte die jüngste „Sommernachtstraum“-Inszenierung der Mainzer Bühne. Ludwig Berger hatte gastweise die Regie übernommen und erinnerte damit an die erste Shakespeare-Inszenierung, die vor genau fünfzig Jahren in seiner Vaterstadt Mainz Bergers eminente Laufbahn einleitete.