Bonn, im April

Kanzler, Außenminister und Verteidigungsminister wollen erst das Ergebnis der Expertenprüfungen abwarten, bevor sie sich in der zweiten Aprilhälfte über Einzelheiten der Politik beraten, die Bonn gegenüber de Gaulle vertreten wird. Sie soll mit den NATO-treuen Partnern abgestimmt werden. Diplomatische Gespräche mit Paris sind gleichfalls zu erwarten. Bis Anfang Juni, so hofft die Regierung, werden die vielfältigen und verschlungenen Zusammenhänge so weit geklärt sein, daß in der Ministerratssitzung der NATO in Brüssel wichtige Entscheidungen getroffen werden können. Man hält es aber in Bonn weder für nötig noch für möglich, daß schon bis zum Juli, wenn de Gaulle die französischen Truppen in Deutschland dem nationalen Oberbefehl unterstellt und die französischen Offiziere aus den integrierten Stäben zurückzieht, alle politischen, militärischen und rechtlichen Fragen geklärt oder gar neu geregelt sind.

Da niemand in der NATO mehr damit rechnet, daß der General von seinem Auszug aus der militärischen Organisation des Bündnisses zurückzuhalten ist, andererseits die integrationswilligen Vierzehn möglichst viel von der militärischen Schlagkraft des Bündnisses bewahren möchten, werden voraussichtlich zweiseitige Vereinbarungen zwischen den vierzehn NATO-Staaten in ihrer Gesamtheit und Frankreich abgeschlossen werden. Die Militärs nehmen an, daß sich eine wirksame Verteidigungs- und Abschreckungsmacht erhalten läßt. Daß sie schwächer sein wird als bisher, liegt auf der Hand. Deshalb wird geprüft, wie die Schwächung nuklear ausgeglichen werden könnte.

Die Folgen des französischen Auszugs auf die Institutionen des Bündnisses werden sorgfältig untersucht. Zum Beispiel die Frage, wie der ständige NATO-Rat in Zukunft funktionieren soll, wenn Frankreich ihm weiter angehört, sich aber an den militärischen Beratungen nicht mehr beteiligt. Militärische und politische Probleme greifen eng ineinander. Wer soll in solchen Fällen entscheiden – und nach welchen Kriterien –, ob es sich um militärische oder politische Fragen handelt? Oder: Könnte Frankreich einen einstimmigen Beschluß der vierzehn NATO-Mächte durch sein Veto verhindern? Soll Frankreich in der Ständigen Gruppe, dem höchsten militärischen Exekutivorgan der Allianz, bleiben, und wenn nicht, soll es dort – durch einen anderen Staat ersetzt werden? Oder soll man die Ständige Gruppe, der Amerika, England und Frankreich angehören, auflösen und die höchsten Kommandostellen teilweise zusammenlegen, wie das General Heusinger schon vor langer Zeit empfohlen hat?

Fragen der Infrastruktur mit ihren technischen und finanziellen Folgen müssen gelöst werden; die französische Haltung hat in der NATO allgemein verbittert. Der Vertreter eines Benelux-Landes äußerte sogar, es wäre zu erwägen, ob unter den gegebenen Umständen die Fortsetzung der EWG, zumal unter Ausschluß von England, noch sinnvoll wäre. Das mag eine emotionale Reaktion gewesen sein, von der man sich in Bonn distanziert, aber sie zeigt, wie gespannt die Atmosphäre ist, in der nun verhandelt werden muß.

Bei der juristischen und militärischen Problematik der künftigen Stationierung französischer Truppen in der Bundesrepublik scheint Bonn zu großen Zugeständnissen bereit zu sein. Sie finden freilich dort ihre Grenze, wo die französischen Divisionen im Krisenfalle ihren militärischen Wert völlig verlören oder wo ihr neuer rechtlicher Status zu einem Relikt des Besatzungsstatuts würde. Man ist sich in Bonn natürlich darüber im klaren, wie schwer solche Abgrenzungen zu formulieren sind.

In ihren Vorschlägen hat die französische Regierung eine Reihe von Fragen bemerkenswerterweise nicht erwähnt, die gerade für Frankreich von großer Bedeutung sind: Die Luftverteidigung und das gemeinsame Luftwarnsystem, ohne die Frankreichs Luftflotte so gut wie aktionsunfähig wäre. Bonn neigt hier im Gegensatz zu manchen anderen NATO-Partnern einer sehr gemäßigten Haltung gegenüber Paris zu, aber es rechnet auch damit, daß der General in Kenntnis dieser Zusammenhänge die Verhandlungen im ganzen realistisch führen wird. Ob de Gaulle einige militärische Bindungen an die NATO langfristig anstrebt oder ob er für einen späteren Zeitpunkt eine noch schärfere Distanzierung vom Bündnis im Sinn hat, ist auch in gut unterrichteten Bonner Kreisen mehr Gegenstand von Vermutungen als von genauen Informationen. Robert Strobel