Von Petra Kipphoff

Es gibt ein Photo von Swiridoff, dem großen Porträtisten, das HAP Grieshaber zeigt: nicht, wie gern üblich, sinnenden Blicks, mit Pfeife oder als markantes Profil, sondern so intensiv bei der Arbeit, daß man die eigene zuschauende Existenz als beinahe anstößig empfindet. Tief ist Grieshaber über den Tisch gebeugt, die Linke spreizt sich über das Holz, die Rechte hat das Messer gepackt und gräbt tiefe Furchen, eine Veranschaulichung seines Satzes, der da sagt, daß der Holzschneider mit seinem Messer ist wie der Bauer mit seinem Pflug, der Gärtner mit seinem Spaten, der Metzger mit seinem Beil: "Vom Gesetz des Handwerks geschützt."

Grieshaber, der Handwerker, der sich in seiner Arbeit den Setzern und Ätzern, den Papiermachern, Schreinern, Lithographen, Buchbindern und Druckern verbunden und verpflichtet fühlt, packt seine Themen wie sein Werkzeug, mit sicherem Griff und von einem klaren, eindeutig fixierten Standpunkt aus, egal ob er ein Firmenzeichen für Portland-Zement schneidet, ein politisches Flugblatt konzipiert (und das nicht nur graphisch) oder den "Carmina Burana" zu holzgeschnittenem Leben verhilft. Man kann Grieshaber, der eine viel zu eigenwillige Persönlichkeit ist, als daß er sich je verleugnen könnte, auf seinem Weg gut verfolgen mit Hilfe des von Margot Fuerst editierten Bandes –

"Grieshaber – Der Drucker und Holzschneider", mit einer Einleitung von Rudolf Mayer und einer Dokumentation von Margot Fuerst; Verlag Gerd Hat je, Stuttgart; 188 S. mit 770 Abb., 48,– DM.

Diese sorgfältig angelegte und großzügig illustrierte Dokumentation zeigt Grieshaber von seinen Anfängen (seine Lehrherren suchte er sich im eigenen Land, im späten Mittelalter und beim Expressionismus), von den Reutlinger Drucken (1932/33) bis hin zu einer Figurine zu seinem jüngsten Werk "Der große Garten".

Der Typ eines Künstlers wird hier deutlich, von dessen Sorte es in unserem Land immer zu wenige gegeben hat, der sich engagiert (und zwar ohne Zaudern "links, wo das Herz sitzt"), ohne sich von Andersdenkenden deshalb verfolgt zu fühlen, der fest auf seinem eigenen Stil beharrt, ohne deshalb daraus eine Richtung und Schule machen zu wollen, der von immenser Produktivität ist und doch kein Hansdampf in allen Gassen, der sein Handwerk beherrscht, es aber so mit seiner ganzen eigenwilligen Persönlichkeit durchdringt, daß es nie zum unverbindlichen Kunsthandwerk wird.

Man glaubt Grieshaber, der unverwechselbar ist, zu kennen – aber da hat man nicht mit Grieshaber gerechnet, der auch unerschöpflich ist, wenn seine Phantasie erst einmal Feuer gefangen hat. Mit welcher Verve Grieshaber dann ein Thema angeht, kann man wieder einmal verfolgen in dem Band –