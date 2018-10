Gerd Scharnhorst: Spione in der Bundeswehr. Hestia-Verlag, Bayreuth; 296 S., 15,80 DM.

Allen W. Dulles, der ehemalige Chef des amerikanischen Geheimdienstes, sagte einmal: „Es ist kaum zu glauben, aber manche Leute kommen zum Verrat aus Jux.“ Setzt man für „Jux“ Begriffe wie „Angabe“, „Arglosigkeit“ oder „Protzerei“, so ist damit schon der Anlaß zu einer erheblichen Anzahl von Spionagefällen umrissen. Vor allem junge Soldaten werden nicht selten zu Verrätern aus Versehen, stolpern gleichsam in den Verrat hinein und sitzen dann prompt in der Fußangel der Erpressung fest. In dem ersten Buch über Spione in der Bundeswehr herrscht an Beispielen dafür kein Mangel.

Gerd Scharnhorst, ein Journalist, dem die Bundeswehr als einem kenntnisreichen positiven Kritiker Dank wissen sollte, schreibt ohne Krimi-Kintopp-Effekte. Wo ein Fall, wie etwa jener des Kapitänleutnants Ludwig nebst Schönheitskönigin, in der Tat „filmreif“ anmutet, liegt das am Stoff; das Leben schreibt eben nicht nur Romane, sondern auch Kolportagen. Im wesentlichen geht es in diesem Buch um den Alltag der Spionage. Er ist spannend genug. Agenten vom Schlage eines James Bond haben hier Auftrittsverbot. Rund achtzig von hundert Spionagefällen in der Bundeswehr werden übrigens durch Hinweise aus der Truppe selbst aufgeklärt.

Material zu diesem Buch haben das Amt für Sicherheit der Bundeswehr, einschlägige Ministerien, das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Untersuchungsausschuß Freiheitlicher Juristen zur Verfügung gestellt. Für die knappen, bitteren Pointen sorgten die Gerichtsakten. An Hand der Dokumente wird in einem Reportage-Stil berichtet, den man getrost als flott bezeichnen darf: in jener farbigen und zugleich punkt-genauen Sprache, die heute unter jungen Leuten gesprochen wird, detail-freudig und milieu-sicher. In die Story-Reihe typischer, aber auch ungewöhnlicher Spionagefälle sind ohne jedes Belehrungs-Pathos Informationen über Aufbau und Arbeitsweise östlicher Geheimdienste eingestreut.

Gerd Scharnhorst schürt keine Spionagefurcht; sein Bericht läßt aber auch keinen Zweifel daran, daß die Bundeswehr einer stetigen Spionage-Offensive ausgesetzt ist, zumal da ein geteiltes Land ein besonders verlockendes Revier für Agenten ist. Nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz waren 85 Prozent der 1964 erkannten Agenten von Nachrichtendiensten der DDR angeworben worden (es folgten die Tschechoslowakei vor der Sowjetunion, Polen, Jugoslawien, Ungarn und Rumänien).

Der Soldat, der junge besonders, kann diesem Buch entnehmen, daß er angesichts der Spionage-Offensive keine „Das-kann-mir-nicht-passieren“-Illusion hegen darf. Für den zivilen Leser bietet es, so nebenbei, einen aufschlußreichen Blick in moderne Kasernenhof-Mentalitäten.

A. R.