F. R., Gronau

Seit fünfzehn Jahren schwelt in der äußersten Nordwestecke des Münsterlandes ein ungewöhnlicher Rechtsstreit. Verwickelt sind darin das Städtchen Gronau, die Gemeinde Neuenkirchen und der Fürst Adolf zu Bentheim-Tecklenburg in Rheda. Es geht dabei um die stattliche Zahl von einhundertneunundvierzig Hühnern.

So fing es an: 1951 sanierte die Gemeinde Neuenkirchen ihr Stadtgebiet. Dabei fielen drei Parzellen der „Flur 22“ dem Straßenbau zum Opfer. Bei der Umschreibung dieser 58 Quadratmeter großen Parzellen im Grundbuch wurde die Reallast, jährlich an das adelige Haus Gronau ein Huhn zu liefern, übertragen. Diese seit 1816 bestehende Verpflichtung übernahm nun die Gemeinde. Die Neuenkirchener, die nicht nur ihre Stadt sondern auch ihr Stadtrecht „sanieren“ wollten, baten daraufhin die Stadt Gronau um „Erteilung einer Löschbewilligung.“

Da wollten es die Gronauer – die bis dahin von ihrem Hühner-Glück nichts ahnten – genau wissen. Stadtdirektor Erwin Niermann erhielt vom Rat den Auftrag festzustellen, wie viele Hühner die Gemeinde Neuenkirchen der Stadt Gronau als Rechtsnachfolgerin des früheren adeligen Hauses Gronau noch schulde. Sodann sollte er das Federvieh von der Gemeinde Neuenkirchen anfordern und nach Lieferung die Löschbewilligung erteilen.

In der Annahme, daß seit 1816 noch kein „Tribut“ von Neuenkirchen geliefert worden sei, bereitete man sich in Gronau bereits auf eine „Nachlieferung“ von 149 Hühnern vor. Doch die Gronauer Ratsherren hatten sich zu früh gefreut. Der Nachweis, daß die Stadt Gronau Rechtsnachfolgerin des inzwischen ausgestorbenen Hauses Gronau sei, konnte nicht erbracht werden. Gronau hatte zwar im Jahre 1942 von dem Fürsten Adolf zu Bentheim-Tecklenburg in Rheda den Gronauschen Schloßplatz, das alte Schloß und den Schloßgarten für einen Kaufpreis von 81 000 Reichsmark erworben (um das Schloß anschließend im Zuge der Stadtsanierung in die Luft zu sprengen), aber dieser Kauf schloß die Rechtsnachfolge des adeligen Hauses Gronau nicht mit ein. Die von den Grafen von Steinfurt als Witwensitz ausgebaute Herrschaft Gronau war nämlich schon 1638 an die Linie Bentheim-Tecklenburg gefallen.

Doch ist der Fall damit noch lange nicht zu Ende. In der Fürstlich zu Bentheim-Tecklenburgischen Kanzlei in Rheda nimmt man die Rechtsnachfolge des Hauses Gronau nicht auf die leichte Schulter. Der Kommentar aus Rheda: „Wir wollen uns noch nicht festlegen. Wir erwarten, daß die Gemeinde Neuenkirchen jetzt an uns herantritt.“ Die Neuenkirchener freilich haben damit keine Eile. „Wir haben noch nichts unternommen“, sagte Gemeindeamtmann Wilhelm Niemeier, „und der Fürst hat sich auch noch nicht gerührt.“