Der Regisseur Schulze-Rohr, Peter Weissens Ermittlung fürs Fernsehen einrichtend, entschloß sich zu einer drastischen Kürzung des Stücks: Die trilogische Gesangsunterteilung fiel fort, man raffte und strich, stellte um und faßte zusammen, veränderte die Akzente und scheute sich auf der anderen Seite vor kleinen Ergänzungen nicht. Der Bunkerjakob gewann plastischere Konturen als auf dem Theater, die Firmen Degesch sowie Test und Stabenow sahen sich auf der Anklagebank. Inserts, eingeblendete Illustrationen, zeigten die Namen der Giftlieferanten; dokumentarische Photos, Bilder von Steinen, Kojen, Galgen und Schemeln sollten den Text bestätigen. Optische Belege hatten das Wort zu legitimieren ... und eben das mißlang, da der doppelte Beleg (die Bretterlatrine mit den runden Öffnungen, die Holztröge mit dem durchlöcherten Eisenrohr darüber) plump und schulfunkmäßig erschien.

Außerdem waren, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die in Photographien vorgeführten Auschwitz-Details viel zu idyllisch: Man sah verschneite Plätze, weiße Gräser, einen kahlen Baum, ländliche Rinnsteine, ein Richterzimmer, das wie eine dörfliche Wirtsstube aussah. Allein die Worte, nicht die Bilder vermittelten Angst- und Schreckens-Assoziationen; das Kinderwimmern vor dem Höllenofen, die Schreie im Angesicht von Marter und Mord blieben stumm.

Und dann ein Zweites: Nicht nur das Leiden der Opfer, auch die Schuld der Henker blieb in diesen drei Stunden ohne Kontur. Man sah die einzelnen, die Boger, Kaduk und Mulka, doch man sah in keinem Augenblick das Kollektiv. Der Bildschirm war zu klein, um, wie es im Fall der Ermittlung unabdingbar ist, das Mörderteam mit einem Blick überschauen zu können. Nur ein einziges Mal, dort, wo Boger, Broad, Kaduk und Schlage unmittelbar nacheinander sprechen (Seite 130 im Buchtext) wurde der Charakter der Stellvertretung, der Aspekt des Institutionellen wirklich plausibel.

Ansonsten sprachen Individuen wie der dilettantisch schwäbelnde Boger; das Kollektiv-Lachen fehlte; die Gesetze des diabolischen Systems blieben verschlüsselt; der Zentralsatz über die Ausbeutung fiel nicht. Mit einem Wort, man erblickte, vor dem Hintergrund einer leeren und verschneiten Landschaft, eine Reihe von bösen und schlimmen Menschen agieren, mit denen die Zuschauer so viel und so wenig wie mit Museumsfiguren, mit Christen im römischen Zirkus oder mit Inquisitions-Henkern verband. Der Gegenwartsbezug, aber das Lager besteht weiter, kam nicht heraus. Ich meine, es wäre besser gewesen, im letzten Bild an Stelle des Bauern, dem ein Offizier die Schlinge um den Hals legt, die Kranzniederleger von Landsberg zu zeigen.

Für mich jedenfalls wurde der Satz laute Zustimmung von Seiten der Angeklagten durch die Sätze eines NPD-Führers illustriert, dessen Gesicht Panorama vierundzwanzig Stunden vorher dargestellt hatte. Momos