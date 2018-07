Ist El Taco ein Brocken von einem zweiten Mond?

Die Stadt Mainz, bekannt durch den Karneval, den Dom und das Zweite Deutsche Fernsehen, beherbergt zur Zeit eine Attraktion ganz anderer Art: einen 40 Zentner schweren Meteoriten. Der massige Eisenklotz, der auf den Namen "El Taco" getauft wurde, fiel in Argentinien vom Himmel. Über Washington gelangte El Taco nach Mainz ins Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut). Er wird hier zerlegt und gründlich untersucht.

Mit Untersuchungsverfahren, die im Institut teils entwickelt, teils vervollkommnet wurden, wollen die Mainzer Meteoriten forscher zum Beispiel das Schicksal des Meteoriten bis in eine Zeit zurückverfolgen, die Hunderte von Millionen Jahre vor seinem Sturz auf die Erde lag. Sie hoffen auch rekonstruieren zu können, welche Form der Meteorit besaß, bevor er in die Lufthülle der Erde tauchte und zum Teil verdampfte.

Die 40 Zentner sieht man El Taco kaum an, wie er in der Werkstatt des Instituts liegt, eingespannt in eine Art überdimensionalen Schraubstock. El Taco ist eine unregelmäßig gezackte Scheibe von etwa 120 Zentimeter Höhe, 110 Zentimeter Breite und 40 Zentimeter Dicke. Immerhin: Es handelt sich um den größten und schwersten Meteoriten, der je zerteilt wurde.

Die meisten Stein- und Eisenteilchen, die bei ihrem Flug durch das All die Bahn der Erde kreuzen, sind sehr klein und verglühen restlos beim Eindringen in die Erdatmosphäre. Wir können sie nur als Sternschnuppen beobachten. Nur selten gelangt solch ein "Bote aus dem Weltraum" zur Erde, wird aus dem Meteor ein Meteorit. Erst recht selten sind Meteorite von mehr als Faustgröße. Und ein besonderer Glücksfall ist es, wenn Forscher ein so seltenes Stück zerteilen dürfen.

"Finden Sie erst einmal einen Museumsdirektor, der Sie einen großen Meteoriten zerschneiden läßt!" sagt Professor Heinrich Hintenberger, der kommissarische Direktor des Max-Planck-Instituts für Chemie.

Vom Feld des Himmels