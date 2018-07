Von Rochus Spiecker

„Der Mensch ist überall: überall sein Schrei, sein Schmerz und sein Drohen. Inmitten so vieler zusammengedrängter Kreaturen bleibt kein Ort für das Zirpen der Grillen.“ Albert Camus

Die Zeitungen sind voll davon. Sie nennen es anders, aber sie sind getränkt vom Leid. Sie objektivieren es: sie sprechen von Kriegsschauplätzen und Wirtschaftskrisen, von der Notwendigkeit des Straßenbaus, einer Tagung der Krebsspezialisten, von Streikgefahr, einer Debatte über Subventionen, von der Dringlichkeit politischer Initiativen; sie berichten von mühsamen Abrüstungskonferenzen und von der Verfeinerung der Waffentechnik; in kleingedruckten Nachrichten informieren sie noch über den Unfall an der Straßenecke und ein Eisenbahnunglück in Südamerika.

Sie objektivieren das Leid. Sie verschlüsseln es in Zahlen und Sachverhalte. Sie kleiden es diskret in Kommentare, Kritiken, Leitartikel und Diskussionen ein. Aber das Thema schlägt durch: das Leid, die Angst vor dem Leiden, der Versuch, seine Gründe zu diagnostizieren, sein Erscheinungsbild auszudeuten, seine Auswirkungen abzufangen, geistert durch die Druckerschwärze. Und hellhörige Ohren nehmen überall – manchmal gedämpft, wie von weit her und um viele Ecken herum – den Schrei des Menschen wahr, seinen Schmerz, sein Stöhnen, seine Empörung: Weil es das Thema des Menschen ist. Überall. Auch dort, wo vom Leid gar nicht die Rede ist. Es gibt für ihn kein unbedrohtes Glück. Sogar durch den Glanz seiner Märchen weht ein Hauch der Melancholie, der unerfüllten Sehnsucht, der Resignation.

*

Die Zeitungen sind voll davon. Aber sie nennen es anders. Sie halten sich an die Grenze. Eine Dürre kann man schildern. Aber wie weit kann man sagen, was Hunger ist? Eine Schlagzeile – und wenn sie von tausend Toten spricht – ist von anderer Qualität als ein einzelner Schrei ... und das Verstummen danach. Man kann eine politische Konzeption formulieren: als nüchternen Vorschlag oder kritische Mahnung oder drängende Beschwörung. Aber kann man der Sorge Gesicht geben, die dahinter steckt? Kann, wer es liest, den Vorgang des Herzens abhorchen? Oder den Mut messen, dessen es bedurfte, um vorzuspringen ins Kampffeld der Meinungen? Auch wenn es eine sachliche Auseinandersetzung ist, stellt sich die Frage: Wie weit ist das, was man rechtens so nennt, wirklich nur „sachlich“? Und wo fängt der Mensch an, der beteiligte Mensch, mit seinen Nerven und seiner Verletzlichkeit?

Das Leid steht zwischen den Zeilen. Nicht immer geht es um das Abgründige, das Katastrophale. Hier ist es so unbedeutend wie ein Stirnrunzeln. Dort sieht es sich so an: wie ein paar Mark weniger. Und dann kommt wieder eine Zeile, die kurz besagt, daß es an Altersheimen fehlt. Aber wie lang ist die Qual eines ortlosen Lebens, das keinen Platz findet für sein Sterben!