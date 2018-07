Zum viertenmal im Abstand von jeweils drei

Jahren fand in Braunschweig vom 26. März bis zum 2. April die „Woche Internationalen Puppenspiels“ statt. 1957 rief Harro Siegel, damals Professor an der dortigen Kunsthochschule, die passionierten Großen des Puppenspiels hierher, und aus dem zunächst noch ungewissen Anfang entstand der Plan, diesem Austausch eine festere Form zu geben. Gleichzeitig ging von hier der letzte Impuls zur Neugründung der Union Internationale des Marionettes in Prag aus, einer Organisation, die neben Tagungen in vielen Hauptstädten auch die Braunschweiger Veranstaltungen unter ihr Patronat nahm.

Diese rege Aktivität spiegelt die erstaunliche Renaissance des Puppenspiels wider, das aus dem stereotypen Kasperle- und Jahrmarktstheater zur avantgardistischen, sehr experimentierfreudigen Bühne geworden ist. Diese Entwicklung rührt daher, daß die „leblose“ Puppe Möglichkeiten der Abstraktion bietet, welche kein Menschentheater je erreicht. Auch das Miteinander von Puppe und maskentragenden Schauspielern, in den diesjährigen Veranstaltungen mehrfach vorgeführt, scheint eine äußerst fruchtbare Möglichkeit zu sein.

Das Braunschweiger Programm brachte eine weite Skala verschiedener Typen, vom mehr traditionellen Spiel der Sizilianer bis zum Mechanischen Theater aus Göttingen und den überreichen Moritaten der Stockholmer unter Michael Meschke.

Den Auftakt der Woche machten die Chinesischen Schattenspiele von Dr. Bührmanns San Mei Pan Ying Hsi aus Lüdenscheid. In ihrer Echtheit (in Figuren, Text und Begleitmusik) demonstrierten sie deutlich, wie die Gesetze der Verfremdung, denen das moderne Puppenspiel nachgeht, in der Jahrtausende alten chinesischen Tradition längst enthalten waren.

Ein „Vorhang des Aufbruchs“ ist der hellerleuchtete Schirm auch genannt worden, auf dem sich die Figuren bewegen. Aufbruch in das Land der Phantasie und des Traumes. Die Puppen sind zweidimensional aus farbigem Pergament und zierlich durchbrochen, so daß das Licht sie wie romanische Glasfenster zum Leuchten bringt.

Eine Ausstellung ostasiatischer Schattenfiguren, Leihgaben, der Puppenspielsammlung München, war in diesem Jahr der Beitrag des Städtischen Museums.